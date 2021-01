Alle Jahre wieder sind die Deutschen in Geberlaune: 925 Millionen Euro flossen allein im Dezember 2019 an wohltätige Organisationen, berichtet der Deutsche Spendenrat. Aktuell sammeln zahlreiche Initiativen von Privatpersonen, Unternehmen und Hilfsorganisationen Geld, um den in der Corona-Pandemie in Not geratenen Menschen zu helfen.

Doch leider gibt es »schwarze Schafe« unter den Spendensammlern. Spender sollten sich daher nicht an der Haustür oder auf der Straße spontan zu einem Beitrag überreden lassen. Besondere Vorsicht sei geboten, wenn der Spendenaufruf betont emotional, Mitleid heischend oder forsch hervorgebracht wird - das sei typisches Verhalten unseriöser Organisationen, urteilt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Wer sicher gehen will, überweist seine Spende an einen Empfänger, der das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) trägt. Es ist das bekannteste freiwillige Qualitätssiegel für Spendenorganisationen. Beim DZI gibt es auch Listen über seriöse Spendenempfänger. DZI/nd

Weitere Informationen auf der Webseite des DZI (www.dzi.de).