Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein Innenminister, der eine Waffe bei der rechtsextremen Nordkreuzgruppe kauft, ein Verfassungsschützer, der bei einem rechtsterroristischen Mord vor Ort ist, Polizist*innen, die sich rassistische und menschenfeindliche Nachrichten schicken. Die Liste rechtsextremer Skandale in den deutschen Sicherheitsbehörden ist lang – und unübersichtlich. Letzterem will nun die Kampagne »Entnazifizierung jetzt« etwas entgegenstellen.

Am Donnerstag veröffentlichten die Aktivist*innen auf ihrer Website eine interaktive Karte, auf der rechtsextreme Skandale eingetragen sind, sortiert nach Ort, betroffener Sicherheitsbehörde und Schlagworten. Allein für den Zeitraum zwischen Mai und Dezember 2020 haben sie 150 solcher Fälle gesammelt. Eingetragen seien direkte Verstrickungen der Sicherheitsbehörden, aber auch verschleppte Prozesse gegen Nazis oder die Verharmlosung rassistische Überfälle durch die Polizei, erklärt Jan Richter, Pressesprecher der Kampagne, gegenüber »nd«. Ein Sprecher des Innenministeriums verwies auf »nd«-Nachfrage auf die geplante Studie der Deutschen Hochschule der Polizei, die sich mit Motivation der Berufswahl, Berufsalltag und Gewalt gegen Polizisten beschäftigen soll.

Im Frühjahr 2020 begann die Kampagne ehrenamtlich, unterstützt durch Crowdfunding, systematisch Berichte über rechtsextreme Skandale zu sammeln. »Wir wollten uns zunächst einen Überblick verschaffen, was eigentlich in den Sicherheitsbehörden los ist«, sagt Richter. Der Datensammlung von »Entnazifizierung jetzt« zufolge wurde im vergangenen Jahr durchschnittlich alle ein bis zwei Tage über einen solchen Fall berichtet. Die Aktivist*innen sammeln aber auch Fälle, die bis in die 50er Jahre zurückreichen. »Wir wollen nachweisen, dass es eine Linie gibt von der verpassten Entnazifizierung nach dem Nationalsozialismus bis zum Heute«, so Richter. »Fast alle Institutionen der BRD wurden in den 50er und 60er Jahren von Menschen mit einem nationalsozialistischen und autoritären Weltbild bestimmt,« sagt dazu der Rechtsextremismusforscher und Hajo Funke dem »nd«. Das habe Folgen bis heute.

Besonders gehäuft erscheinen auf der Karte momentan rechtsextreme Vorfälle in der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Im September vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Polizist*innen dort über Jahre hinweg rechtsextreme, rassistische und menschenverachtende Inhalte in Chatgruppen geteilt hatten. Von mehr als 200 Verdachtsfällen in seinen Sicherheitsbehörden sprach NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im vergangenen Dezember. Von solchen Häufungen lasse sich aber nicht darauf schließen, dass es woanders keine Fälle gebe, sagt Richter: »Gibt es Öffentlichkeit für einen Fall, wird dann auch mehr recherchiert.«

Weitere Beispiele, die auf der Karte eingetragen sind, sind die bislang unaufgeklärte rechte Terrorserie in Berlin-Neukölln ab 2011 und der Fall eines Greifswalder Polizisten und AfD-Mitglieds, der 2019 unerlaubt Daten abgefragt und an Rechtsextreme weitergegeben hatte, sowie der Überfall von 15 Rechtsextremisten auf eine Kirmesgesellschaft im thüringischen Ballstädt 2014. Beobachter*innen kritisieren, dass der Prozess nach der Revision erst 2021 stattfinden soll, Täter*innen haben so rechte Strukturen ausbauen können.

Die Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner, bezeichnet es gegenüber »nd« als Skandal, dass es für so eine Initiative überhaupt Anlass gebe: »Rechte Vorfälle und das Bekanntwerden von Netzwerken gehören zum Alltag der Behörden. Die Apparate weigern sich beständig, dieses Problem anzuerkennen und anzugehen.« Renner fordert eine unabhängige Beobachtungsstellen mit Ermittlungsbefugnissen, die rechte Strukturen und rassistische Praktiken untersuchen.

Das würde auch die Kampagne »Entnazifizierung jetzt« begrüßen. Ihnen ist zudem wichtig, dass Betroffene von Polizeigewalt zur Sprache kommen und gehört werden, betont Richter. »Wir sind noch längst nicht am Ende. Das Ziel ist, dass wir mit dieser Aktion ganz viele Menschen aufrufen mitzumachen und weiter zu sammeln.«