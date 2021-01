RB25 - Auf ne Brause mit Oihane Roach Marie Hecht

Was fehlt uns allen gerade in Berlin so sehr? Klar: Kleine Konzerte und live-Musik! Daher möchte ich das neue Jahr ganz sanft einleiten und könnte mir nichts Besseres dafür vorstellen als die Musik der Berliner Sängerin Oihane Roach.

In der ersten Folge »Auf ne Brause mit…« erwartet euch ein Gespräch in gemütlicher Atmosphäre und natürlich Live-Musik! Oihane Roach fand letztes Jahr in der durch Corona bedingten Ruhe endlich die Zeit ihre eigene Musik aufzunehmen. Dabei herausgekommen sind Songs zum Abtauchen.

Eine Rote Brause über das bei sich Ankommen.

Gespielte Songs:

Patterns

What ever it takes me

Waves of Water

Homecoming