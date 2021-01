Der Kompost ist des Gärtners Gold, heißt es so schön. Jetzt ist es Zeit, im Komposter für »Ordnung« zu sorgen, denn in der vergangenen Saison ist manch »harter« Gartenabfall eingeworfen worden, der nicht so leicht seinen Zustand verändert.

Wenn Sie also im Frühling Ihre Gemüsebeete oder Ihr Frühbeet für die Aussaat vorbereiten, sollten Sie den dafür benötigten Kompost vorher gründlich sieben. Damit schaffen Sie die Grundlage dafür, dass sich später die Rillen für die Aussaat leichter und gleichmäßiger ziehen lassen.

Zum Sieben verwendet man am besten ein großflächiges Durchwurfsieb mit nicht zu enger Maschenweite. Es sollten mindestens 15 Millimeter sein. Man wirft den Kompost mit einer Grabgabel hindurch. Die groben Bestandteile rutschen an der schrägen Fläche ab und werden später beim Aufsetzen eines neuen Komposthaufens wieder mit untergemischt. nd