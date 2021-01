Für den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll der Täter nun lebenslang ins Gefängnis. Foto: dpa/Swen Pförtner

Frankfurt am Main. Gut eineinhalb Jahre nach dem rechtsextremen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main den Täter zur höchstmöglichen Strafe verurteilt. Der Staatsschutzsenat des Gerichts verhängte am Donnerstag lebenslange Haft gegen den Angeklagten Stephan Ernst und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach Haftverbüßung behielten die Richter für den 47-Jährigen vor.

Den Mitangeklagten Markus H. verurteilten die Richter zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vom Anklagevorwurf der psychischen Beihilfe zum Mord an Lübcke sprachen die Richter den 44-Jährigen hingegen frei. Der Senat folgte in seiner Urteilsbegründung den Angaben Ernsts aus seinem ersten Geständnis vom Juni 2019.

Zugleich sprach das Frankfurter OLG den 47-jährigen Ernst vom Vorwurf des versuchten Mordes an dem irakischen Asylbewerber Ahmed I. im Januar 2016 frei, der ebenfalls Teil der Anklage war. Ernst bestritt, für diesen Messerangriff verantwortlich zu sein. Der Senat gelangte nach Angaben Sagebiels nicht zu der Auffassung, dass der Angeklagte die Tat beging. Die Einlassung Ernsts, nichts mit der Tat zu tun zu haben, habe nicht widerlegt werden können. Zur Kritik, dass das Gericht sich nicht mit möglichen rechtsradikalen Netzwerken beschäftigt habe, entgegnete Sagebiel, das Bestehen solcher Netzwerke »war nicht Gegenstand des Verfahrens«.

Die Familie von Walter Lübcke hat sich schwer enttäuscht über das Urteil geäußert. Insbesondere der Freispruch des Mitangeklagten Markus H. vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord sei für die Familie »nicht nachvollziehbar und schwer zu verkraften«, erklärte deren Sprecher Dirk Metz. Darüber hinaus blieben auch »zentrale Fragen zum Tatablauf offen«. Oberstaatsanwalt Killmer sagte nach der Verkündung, von dem Urteil gegen Ernst gehe »ein starkes Signal aus, dass der Staat wehrhaft ist«. »Es bleiben aber Taten ungesühnt«, mahnte er bezüglich der Messerattacke auf Ahmed I. und der Rolle von Markus H. Die Bundesanwaltschaft sehe H. nach wie vor als »Teilnehmer des Mordes«. Killmer hat angekündigt, gegen die beiden Freisprüche Revision einzulegen.

Der Nebenkläger Ahmed I. ließ eine wütende Erklärung verlesen: »Ich bin sehr traurig, dass ich in Deutschland ein zweites Mal einen Verrat erleben musste. Das Gericht ist gegen mich«, befand er. Sein Anwalt Alexander Hoffmann kritisierte, das Gericht habe sich nicht genügend mit Indizien auseinandergesetzt. Über eine Revision wolle er in den nächsten Tagen entscheiden. nd/Agenturen

