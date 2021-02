Nach wochenlangen Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff sind Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag zu einem Impfgipfel zusammengekommen. Foto: dpa/Dorothée Barth

+++ Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA tritt in Kraft +++

Washington. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln muss seit kurz vor Mitternacht (23.59 Ohr Ortszeit US-Ostküste/5.59 Uhr MEZ am Dienstag) ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Gesundheitsbehörde CDC verfügte. Die Maskenpflicht gilt auch an Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel Flughäfen, Bahnhöfen oder Häfen. Verkehrsunternehmen dürfen demnach nur Personen transportierten, die der Maskenpflicht Folge leisteten.

Die Anordnung gilt auf unbestimmte Zeit. CDC behielt sich die Verhängung von Strafen bei Nichtbeachtung vor, diese sind aber zunächst nicht vorgesehen. Man setze in erster auf ein freiwilliges Befolgen der Maskenpflicht, hieß es in der Anordnung. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte den Kampf gegen die Pandemie zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt. Er unterzeichnete kurz nach seinem Amtsantritt am 20. Januar eine Verfügung, die eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsieht.

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zufolge mehr als 440 000 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus ums Leben gekommen. Mehr als 26 Millionen Infektionen wurden nachgewiesen.

+++ Nach dem Impfgipfel: weiter »harte Wochen der Knappheit« +++

Berlin. In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Beim Impfgipfel am Montag sei klar geworden, dass es im ersten Quartal und bis in den April hinein »noch harte Wochen der Knappheit« geben werde, sagte Spahn in den ARD-»Tagesthemen«.

Erst im Verlauf des zweiten Quartals werde dann »nennenswert mehr Impfstoff« zur Verfügung stehen, sagte der Gesundheitsminister. Eine deutlich schnellere Produktion ist laut Spahn in der nächsten Zeit noch nicht möglich. Auch wenn zusätzliches Geld in die Produktion gesteckt würde, würde dies die Herstellung der Vakzine nicht beschleunigen, betonte er mit Blick auf die komplexen Produktionsverfahren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuvor nach den Beratungen am Montag mit Spitzenvertretern der Bundesländer und Impfstoff-Hersteller ihre Zusage erneuert, dass bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden solle. Deutlich höhere Impfstoff-Lieferungen nach Deutschland stellte sie allerdings erst für die kommenden Quartale in Aussicht.

Für das laufende Quartal rechnet das Bundesgesundheitsministerium mit rund 18,3 Millionen Dosen der Impfstoffe gegen das Corona-Virus. Für das zweite Quartal werden 77,1 Millionen Dosen vorausgesagt, für das dritte 126,6 Millionen und für das vierte Quartal 100,2 Millionen Dosen.

Der Vorstandsvorsitzende von Biontech, Ugur Sahin, wies in den »Tagesthemen« Kritik an seinem Unternehmen wegen des Tempos der Impfstoff-Herstellung zurück. »Was die Produktion angeht, sind wir fast im Plan«, sagte er. Der Eindruck, es holpere bei der Produktion des von Biontech gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelten Vakzins, sei »de facto nicht richtig«. Die Prozesse, die für das Hochfahren der Produktion nötig seien, nähmen Zeit in Anspruch.

Biontech habe vor zwei Wochen angekündigt, »temporär weniger zu liefern«, um die Produktionshallen zu erweitern und die Produktionsprozesse anzupassen, erläuterte Sahin. »Jetzt sind wir in der Lage, deutlich mehr zu produzieren, als wir Ende des letzten Jahres eingeplant hatten.« Biontech hatte kurz vor dem Impfgipfel angekündigt, der EU im zweiten Quartal 75 Millionen mehr Impfdosen zu liefern als zuvor geplant.

+++ Mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet - RKI: Weitere 861 Todesfälle +++

Berlin. In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 6000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 6114 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.228.085.

Nach Angaben des RKI wurden zudem 861 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 57.981. Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI auf rund 1,954 Millionen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging erneut leicht zurück und lag am Dienstag bei 90,0. Am Donnerstag war dieser Wert erstmals seit drei Monaten unter die Marke 100 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt seit Wochen, ihren bislang höchsten Stand hatte sie am 22. Dezember mit 197,6 erreicht.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken. Der derzeitige harte Corona-Lockdown in ganz Deutschland gilt laut Beschluss von Bund und Ländern vorerst noch bis zum 14. Februar.

Agenturen/nd