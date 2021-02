Leere Stuhlreihen im Konzertsaal des Kulturpalast Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Aus Protest öffneten am Wochenende in Frankreich Theater ihre Türen. Eine gute Sache, denn die pauschalen Schließungen von Kultureinrichtungen sind weder plausibel noch gerecht. Sie sind keine Orte der Gefährdung und dürfen nicht behandelt werden, als wären sie sowieso überflüssig. Zwar wird die Kultur stets mit warmen Worten bedacht, doch faktisch sieht es anders aus. Eine Studie des Konzerthauses Dortmund zeigte kürzlich, dass eine Infektion in den eigenen und vergleichbaren Räumen – Konzertsälen und Theatern – nahezu ausgeschlossen ist. Das wird politisch ignoriert. Die Behauptung, ein Besuch sei trotz Hygieneauflagen gefährlich, ist haltlos. Und lenkt von den eigentlichen Problemen ab.

Hierzulande scheint es beschlossene Sache, den Kulturbetrieb bis mindestens Ostern zu schließen. In Spanien hingegen sind die Theater geöffnet. Dem ging ein politischer Kampf voraus, es wurde demonstriert und gestreikt. Man setzte auf Zusammenhalt und Interessenvertretung statt Bevormundung. Dass Kultureinrichtungen geschlossen sein sollen, folgt keiner epidemiologischen Logik. Es sind keine wissenschaftlichen, sondern politische Fragen. Je eher man das begreift, desto besser. Denn auch wer in der hehren Kultur arbeitet, wird nicht von höh'ren Wesen gerettet.