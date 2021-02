Was sind überhaupt FFP2-Masken?

Dabei handelt es sich um sogenannte partikelfiltrierende Gesichtsmasken. Die Bezeichnung FFP stammt aus dem Englischen (Filtering Face Piece). Diese Masken werden in den Kategorien 1 bis 3 eingeteilt. Ursprünglich sind sie insbesondere aus dem Handwerk bekannt, um Arbeiter gegen Staub oder andere giftige Stoffe zu schützen. Die unterschiedliche Bezeichnung geht darauf zurück, wie viele Aerosole die Masken filtern können. Die FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken mindestens 99 Prozent der Testaerosole filtern.

Warum sind FFP2-Masken besser als die sogenannten Alltagsmasken?

Der Unterschied liegt insbesondere darin, ob sie eher die anderen oder auch die Maskenträger selbst schützen. Bei korrekt sitzenden FFP2-Masken würden beide Seiten vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen geschützt. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen halten dagegen kleinere Partikel nicht so gut ab. Daher sind sie für den Selbstschutz nicht geeignet. Experten gehen davon aus, dass auch die sogenannte OP-Masken einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leistet. Die FFP2-Masken gibt es auch mit einem Ventil. Sie filtern aber die ausgeatmete Luft nicht so gut, so dass der Schutz für andere gering ist.

Woran erkenne ich eine zugelassene FFP2-Maske?

Bei diesen Masken ist auf die Prüfnorm (DIN EN 149:2009-08) und auf das CE-Kennzeichen zu achten. Beides ist auf den Masken aufgedruckt. Hinzu kommt eine vierstellige Nummer, die Rückschlüsse auf das Prüfinstitut zulässt.

Wo bekomme ich die FFP2-Masken?

In Drogeriemärkten, Apotheken, auch bei verschiedenen Einzelhändlern und natürlich bei Internethändlern.

Was kosten die FFP2-Masken?

Sie sind deutlich teurer als die weit verbreiteten OP-Masken. Günstige Varianten gibt es in 20er-Packungen ab etwa 90 Cent pro Stück. Im Handel kosten sie aber oft mehr als zwei Euro pro Stück. Seit Dezember 2020 erhalten Menschen über 60 Jahren, Schwangere oder chronisch Kranke die Maske in der Apotheke. Die gesetzlichen Krankenkassen haben auch Gutscheine verschickt. Die Rede ist von 34,1 Millionen. Versicherte bekommen einen Sechserpack und müssen nur zwei Euro zuzahlen. Im Gespräch ist, dass Grundsicherungsempfänger und Geringverdiener einen Zuschlag auf die Sozialleistungen für die FFP2-Masken sowie kostenlose oder kostengünstige medizinische Masken erhalten sollen.

Worauf ist beim Tragen zu achten?

Im Unterschied zu einfachen Stoffmasken liegen die FFP2-Masken wesentlich fester an. Manchmal wird das auch als unangenehm empfunden. Aber nur wenn die Maske dicht sitzt, kann sie ihre volle Wirkung entfalten. Sie muss über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder sollen eng anliegen und keine Luftströme an der Maske vorbei erlauben. Beim Anlegen und Absetzen sollte die Maske nur an den Bändern angefasst werden. Vor dem Anlegen und nach dem Absetzen sollen die Hände gründlich gewaschen werden. Der Nasenbügel in der Maske muss an die Nase angepasst werden. Transportiert werden sollten die Masken nicht in einer Tasche, sondern in einem Beutel.

Wie lange dürfen FFP2-Masken getragen werden?

Die FFP2-Masken sind Einmalprodukte. Das Schutzniveau dieser Masken sinkt, wenn sie gewaschen werden. Die FFP2-Masken könnten einen Tag lang getragen werden und sollten dann entsogt werden.dpa/nd