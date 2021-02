»Das Angebot war nicht geeignet, für Verbraucherinnen und Verbraucher einen Überblick über geeignete Kontoangebote am Markt zu finden. Die Webseite sei zwar vom TÜV Saarland zertifiziert, aber dennoch mangelhaft und unzureichend. Sie erfüllte schlicht nicht die europarechtlichen Anforderungen«, so vzbv-Vorstand Klaus Müller.

Unter anderem war das Angebot nur schwer auffindbar. Es wurden von insgesamt 1717 Kreditinstituten in Deutschland nur 567 aufgelistet. In der Regel wurde pro Anbieter nur ein Kontomodell vorgestellt, nicht aber das vollständige Angebot der Kreditinstitute. Auch die Suchfilter funktionierten nicht korrekt. So wurden in vier von fünf überprüften Postleitzahlbereichen in Hamburg, Leipzig, München und Berlin Kontoangebote zentraler Sparkassen und Volksbanken nicht angezeigt. Zudem sei die Seite zu nah an anderen kommerziellen Angeboten von Check24 angelehnt.

»Die Vergleichswebseite sollte Verbrauchern helfen, das passende Konto für den eigenen Bedarf zu finden. Wenn aber nur ein geringer Anteil aller Angebote am Markt gelistet wird, ist eine solche Seite schlichtweg unbrauchbar«, so Klaus Müller. Der vzbv fordert nun eine zügige Neuvergabe.vzbv/nd