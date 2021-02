München. Siemens Energy ist zurück in den schwarzen Zahlen und will trotzdem den Rotstift ansetzen. Weltweit will das Unternehmen 7800 Stellen in der Sparte Gas and Power abbauen - 3000 davon in Deutschland, wie es am Dienstag mitteilte. In der betroffenen Sparte ist das mehr als jeder neunte Job, insgesamt jeder zwölfte. Der Stellenabbau soll bis 2025 umgesetzt werden und insbesondere Verwaltung, Vertrieb und Management betreffen.

Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr an die Börse gebracht wurde, wobei Siemens noch gut ein Drittel der Anteile hält, will seine Profitabilität steigern, um sich für die Transformation des Energiemarktes fit zu machen. Dessen Wandel stellt Energy vor große Herausforderungen, denn es ist neben der Windenergie und Stromübertragung auch im Bereich fossiler Energien wie Kohle, Gas und Öl tätig.

»Wir sind uns bewusst, dass unsere Pläne Teilen der Belegschaft viel abverlangen«, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Bruch. »Daher ist es unser Ziel, diese Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich durchzuführen.« Dennoch sei es ein »schmerzvoller und schwieriger Prozess«. An welchen Standorten Jobs abgebaut werden sollen, ist unbekannt, allerdings soll insbesondere die konventionelle Energieerzeugung betroffen sein. Aus Unternehmenskreisen war zu hören, dass angesichts des Produktportfolios Mühlheim, Berlin und Duisburg stärker betroffen sein könnten. Sitz des Unternehmens ist München, das Hauptquartier soll in Berlin angesiedelt werden.

Erst vor wenigen Tagen hatte Siemens Energy mit den Arbeitnehmervertretern in Deutschland eine Vereinbarung zum Unternehmensumbau geschlossen. Sie sieht unter anderem vor, möglichst ohne Kündigungen auszukommen. IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Hagen Reimer sagte, die aktuellen Pläne seien die erste Bewährungsprobe für die Zukunftsvereinbarung. Man werde sich jede einzelne Stelle, die abgebaut werden soll, genau ansehen. Die IG Metall erwartet, dass die Restrukturierung ohne Kündigungen gestaltet werde.

Der geplante Stellenabbau ist Teil eines Programms, mit dem Siemens Energy ab 2023 mindestens 300 Millionen Euro pro Jahr sparen will. Auch der Jobabbau soll zu großen Teilen bis dahin erfolgen. Für den Personalabbau erwartet das Unternehmen Einmalkosten im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich.

Die Zahlen vom ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fielen indes gut aus. Von Oktober bis Dezember 2020 verdiente das Unternehmen unter dem Strich 99 Millionen Euro - nach einem Milliardenverlust im Jahr davor. Der Umsatz stieg trotz negativer Währungseffekte leicht auf 6,5 Milliarden Euro, der Auftragsbestand hielt sich bei 79 Milliarden Euro. Neben besseren Geschäften bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa trug auch Corona durch Homeoffice und durch wegfallende Dienstreisen zu der positiven Entwicklung bei. dpa/nd Kommentar Seite 10