Manch Steigung, die von vorn wie ein kaum zu bezwingender Gipfel aussieht, stellt sich in der Rückschau als kleiner Hügel heraus. Sowohl was die erforderliche Erklimmleistung angeht, als auch die gewonnene Aussicht. Es ist halt so eine Sache mit der Perspektive - nicht umsonst lautet beispielsweise die Lieblingsantwort von Juristen auf jede Frage, in der es um die konkrete Bewertung eines Sachverhaltes oder Tatbestandes geht, zunächst einmal: »Kommt drauf an.« Also erst einmal draufklettern. Man weiß es eben ganz oft erst hinterher, auch ohne dann immer schlauer zu sein. Im Grunde glaubt ja fast jeder, dass er sich im Leben vorwärts bewegt. Dabei schreit alles danach, zu erkennen, dass sich dabei doch eigentlich alles nur im Kreis dreht: Essen - Verdauen - Essen, Schlafen - wach sein - wieder schlafen; Nichtwissen - Lernen - Vergessen. Ein Hamsterrad sieht von innen wie eine Karriereleiter aus. Aber der Mensch misst sich lieber nach vorn und maßt sich halt lineares Wachstum an - hin zu Schöner, Schlauer, Besser. Sich einfach nur ohne Sinn und Ziel im Kreis drehen - das wäre für viele wirklich der Gipfel! stf