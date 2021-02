Da muss doch noch mehr herauszuholen sein als die schnöde Burg der Hohenzollern in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa

Es geht um nach Kriegsende in Ostdeutschland enteigneten Besitz, außerdem um sehr wertvolle Kunstwerke, mithin um sehr viel Geld. Und hier kämpft das seinerzeit enteignete Haus Hohenzollern mit harten Bandagen - juristischer Natur. Zuletzt traf es mal wieder die Linke im Brandenburger Landtag. Ende Januar hatten die Fraktion und ihre kulturpolitische Sprecherin Isabelle Vandre vom Haus Hohenzollern eine Abmahnung zugestellt bekommen. Stein des Anstoßes: eine vorangegangene Pressemitteilung zu der von der Linken initiierten Volksinitiative »Keine Geschenke den Hohenzollern«. Genau genommen, erklärte die Partei am Mittwoch, habe der Anwalt von Hohenzollern-Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen nur einen Satz in dieser beanstandet: »Wenn über (...) die Frage des Mitspracherechts in der Darstellung von historischen Ereignissen verhandelt wird, gehört das in die Öffentlichkeit und nicht an den Verhandlungstisch von Ministerien.« Der Satz, befand der Anwalt, stelle »eine Unwahrheit« dar. Grund genug also für eine Abmahnung.

Tatsächlich, wehrte sich Vandre nun, handele es sich bei der abgemahnten Äußerung lediglich um »eine zuspitzende Bewertung« der seit Jahren andauernden Verhandlungen zwischen dem Haus Hohenzollern und der öffentlichen Hand über Entschädigungen für Enteignungen in der Sowjetischen Besatzungszone. Ein juristisches Vorgehen dagegen sei unangemessen und inakzeptabel. »Da wir kein gesteigertes Interesse und ehrlich gesagt auch anderes zu tun haben, als uns gerichtlich um einen Satz zu streiten, haben wir eine Ergänzung unserer Pressemitteilung vorgenommen«, so Vandre weiter. So hat die Linke nun unter anderem Formulierungen wie »Dauerleihgaben des Hauses Hohenzollern« und der »institutionalisierte(n) Mitwirkung des Hauses Hohenzollern« integriert. Zugleich bleibt Vandre bei ihrer Grundaussage: »Ein solcher Vorgang gehört in die Öffentlichkeit und nicht an den Verhandlungstisch von Ministerien.«

Dessen ungeachtet ist das Abmahnschreiben an Vandre und die Linksfraktion, mit dem die entsprechenden Hinzufügungen in eine zwei Wochen alte Pressemitteilung erzwungen wurden, letztlich nur eines unter vielen, die das Haus Hohenzollern in den vergangenen Jahren in eigener Sache diversen Institutionen und Personen zustellen ließ. Die Linke spricht von insgesamt »über 120 Unterlassungsbegehren« an Wissenschaftler, Journalisten und Politiker.

So verwundert es wenig, dass am Mittwochnachmittag bei einem Expertengespräch auf Einladung der Grünen-Bundestagsfraktion zu ebenjenen Entschädigungsverhandlungen irgendwann auch »der große Elefant im Raum« zur Sprache kam: die Welle von Unterlassungsklagen und Abmahnungen. »Das ist etwas, was ich in dieser Form noch nicht gesehen habe«, zeigte sich die Düsseldorfer Juraprofessorin Sophie Schönberger einigermaßen baff. Zumal sich die Schreiben - wie im aktuellen Fall bei der Linken - teilweise »um Petitessen« drehten.

Marietta Auer, die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main, wies dann auch darauf hin, dass es den Hohenzollern-Anwälten gar nicht so sehr um etwaige Erfolgsaussichten ihrer Klagen und Abmahnungen ginge, »sondern um Einschüchterungen« der Gegenseite.

Der juristische Kern der Auseinandersetzung ist bekannt: Das 1994 beschlossene Ausgleichsleistungsgesetz sieht für »entschädigungslose Enteignungen« durch die Sowjetische Militäradministration eine nachträgliche Ausgleichsleistung vor. Allerdings enthält das Gesetz auch eine sogenannte Unwürdigkeitsklausel. Ausgenommen von den Segnungen des Gesetzes sind demnach Antragsteller, die dem NS-System »erheblichen Vorschub« geleistet haben, sowie deren Erben.

Dass der Kriegs- und Nachkriegschef des Hauses, Kronprinz a.D. Wilhelm Prinz von Preußen (1882-1951), den Nazis im Vorfeld und nach der Machtübergabe 1933 ebenjene Dienste erwiesen habe, stand in der von den Grünen einberufenen Runde außer Frage. Es sei dem Ururgroßvater des heutigen Hohenzollern-Vorstands darum gegangen, »die Nationalsozialisten schon früh politisch salonfähig zu machen«, erklärte etwa der Marburger Historiker Eckart Conze. Darüber gebe es in der seriösen Wissenschaft gar »keinen Dissens«, das sei »konsolidierter nationaler und internationaler Forschungsstand«.

Auch die Historikerin Karina Urbach von der Universität Princeton nannte die gegen Wilhelm und damit gegen etwaige Entschädigungsleistungen der Erben sprechenden Befunde »ziemlich eindeutig«. Der Sohn des 1918 abgedankten Kaisers Wilhelm II. habe das Motiv, die Mittel und die Gelegenheit gehabt, dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub zu leisten. »Meine amerikanischen Kollegen verstehen nicht ganz, warum wir immer noch über die Vorschubleistung des Kronprinzen reden«, so Urbach.

Die Hohenzollern selbst erklären in einer »Hintergrundinformation«, die im Internet veröffentlicht und per E-Mail versandt wurde: »Tatsache ist: Der Prinz von Preußen hat sich ausschließlich gegen falsche Behauptungen gewehrt, die im Zusammenhang mit seinem Restitutionsverfahren aufgestellt wurden, und die geeignet waren, seine Interessen zu schädigen und seine persönliche Integrität zu verletzen. Mit wissenschaftlicher Tätigkeit hatten diese Aussagen in keinem Fall zu tun.«

Die Fraktionschefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hatte dagegen bereits in ihrer Begrüßung zu der Pressekonferenz klar gemacht, worauf es nun ankommen sollte: »Solange die Unwürdigkeitsfrage nicht geklärt ist, darf es keine Verhandlungen geben.« Unterstützung für den Abbruch der Verhandlungen und die Volksinitiative »Keine Geschenke den Hohenzollern« kommt auch von den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. So twitterte der Grünen-Hauhaltsexperte Daniel Wesener vor wenigen Tagen mit Blick auf den Kampf der Hohenzollern gegen die Initiative in Brandenburg: »Jetzt drehen sie völlig frei.«

Die von Wesener bei der Gelegenheit gleich mitverlinkte Volksinitiative endet an diesem Samstag. Der Linken zufolge hätten bereits mehr als die nötigen 20.000 Personen unterschrieben.