In Berlin gibt es nun ein Brot, das auch »Berlin« heißt. Sehr einfallsreich. Es wird in Berlin-Mitte gebacken. Schon seit längerem gibt es in Berlin ein Bier, das nur »Bier« heißt. Und eine Cola namens »Cola«. Das ist noch einfallsreicher. Die Firma sitzt in Berlin-Prenzlauer Berg und behauptet: »Geschmack braucht keinen Namen«. Oder fast keinen: In Berlin-Friedrichshain wird »Original Berliner Cidre« vertrieben, auf dem Etikett ist das Brandenburger Tor zu sehen, mit einem Apfel drauf. Soll man sich das schön trinken? Oder lieber »Berliner Luft«, den Pfefferminzlikör aus Berlin-Hellersdorf? So heißt auch ein Lied von Paul Lincke. Manche meinen, es sei die Hymne von Berlin. Der Text ist von Heinrich Bolten-Baeckers und fragt: »Warum lässt man am Strand der Spree / gern alle Puppen tanzen? / Warum gedeihen nur hier, nu nee / die echt Berliner Pflanzen?« Logisch: Wegen der Luft und dem Duft. Aber wissen Sie, wie der Regierende Bürgermeister heißt? Ein Name, den man sich gut merken kann. Kleiner Tipp: Berlin heißt er nicht. Und noch ein Tipp: Sarah Wiener ist auch falsch.cm