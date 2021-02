Menschenfeindliche Bedingungen. Mehr als 4000 Flüchtlinge harren an der Grenze zur EU. Foto: Fabian Hillebrand

Im Norden Bosniens, unweit von Bihać, liegen in den Bergen, grundsätzlich schwer und bei schlechtem Wetter unmöglich zu erreichen, mehrere kleine Behausungen. Unter gespannten Planen leben dort Hadr und Ali. Hadr rasiert sich gerade. Als Spiegel dient ihm eine CD, die an einer Schnur von einem grünen Zweig baumelt, »Jesus-Gospel« steht auf dem Tonträger. Als er fertig ist, zieren ein ordentlicher schwarzer Schnauzbart und leichte Rasierschnitte sein Gesicht. Auch in den abgeschiedenen Bergen legt Hadr Wert auf sein Äußeres. Er braucht neue Schuhe. Zlatan Kovačevi will sie ihm mitbringen, wenn er das nächste Mal kommt.

Um Haltung bemüht: Hadr aus Afghanistan. Foto: Fabian Hillebrand

Doch der hat Schwierigkeiten, mit dem Auto den Berg hinaufzukommen. »Ich bin kein guter Fahrer. Ich habe nur immer Glück.« Kovačevis weißer Lada Niva wäre gerade fast seitwärts in den Schlamm gefahren. Nun versetzt er seinen russischen Geländewagen wieder in Bewegung und seine Mitfahrer weiter in Angst und Schrecken. Immer höher quält er das Auto in die Berge.

Bei Ali und Hadr angekommen, lädt er den Kofferraum aus. Wasser und Essen, abgepackt in Tüten, hat er mitgebracht. Bei der Verteilung wird genau rationiert. Ali und Hadr bekommen jedoch mehr, als sie für sich selbst brauchen. Sie werden es später zu anderen Geflüchteten bringen, die ebenfalls in den Bergen leben. »Hast du die Schuhe mitgebracht und das Beil für Brennholz?«, fragt Hadr. »Scheiße!«, sagt Kovačevi. Er hat beides vergessen, notiert sich die Schuhgröße und verspricht, bald wiederzukommen.

Ein bosnischer Löwe: Zlatan Kovačevi Foto: Fabian Hillebrand

Ungefähr 4000 Menschen harren an der EU-Außengrenze in der Nähe der Städte Bihać und Velika Kladuša aus. Einige von ihnen leben in Lagern, andere in Ruinen. Und viele in den Bergen. Von hier ist es nicht mehr weit bis zur kroatischen Grenze, außerdem ist man weiter weg von den Gefahren der Stadt, wo in den Flüchtlingscamps Infektionskrankheiten grassieren, Polizisten übergriffig werden und bosnische Ultrarechte Angst und Schrecken verbreiten. Der Nachteil: Es gibt sowieso schon wenige Menschen, die Geflüchtete unterstützen, und an diese entlegenen Orte gelangen sie mit den Hilfsgütern noch seltener.

Zehida Bihorac ist eine, die hilft. Sie lebt einige Kilometer weiter in der Grenzstadt Velika Kladuša. Bevor sie mit ihrem Auto losfährt zu den alten Ruinen, in denen einige syrische Familien wohnen, schaut sie sich noch einmal wachsam um. Sie scheint Angst zu haben.

Seit dem Herbst haben die Drohungen gegen sie zugenommen. Auf Facebook wird sie für ihr Engagement angefeindet. Immer wieder kommt es auch vor, dass sie auf der Straße fotografiert wird und die Bilder über soziale Netzwerke geschickt werden. Auch als wir uns zum Gespräch in einer Pizzeria treffen, sitzen Männer am Nebentisch und fotografieren sie. Die permanente Beobachtung zermürbt die 52-Jährige. Aber am meisten schmerzt sie, dass sich Freunde von ihr abgewendet haben. Manche schreiben ihr noch SMS, bewundern ihren Mut, aber öffentlich steht kaum einer mehr zu der Grundschullehrerin. Einmal sogar hat es einen Übergriff auf sie gegeben. Als sie von einer Verteilaktion nach Hause fährt, versucht ein Auto, sie von der Straße abzudrängen.

Die Zustände im Lager Lipa sind so schlecht, dass manche sich lieber alleine durchschlagen. Foto: Fabian Hillebrand

Bihorac will zur Polizei fahren. Aber die Verfolger bleiben dicht hinter ihrem Fahrzeug und schalten das Fernlicht an. »Wenn ich den Weg nicht so gut gekannt hätte, ich wäre nicht mehr hier.« Sie schafft es schließlich bis zur Polizeistation. Dort ist sie in Sicherheit, und die Polizisten nehmen ihre Anzeige auf. Nur passiert ist seitdem nichts. Außer dass Bihorac seitdem nie mehr alleine ins Auto steigt, wenn sie Hilfsgüter zu den entlegenen Ruinen fährt. »Mutter Zehida« nennen sie die Flüchtlinge. Im Frühjahr 2018 kamen die Ersten von ihnen in den Norden Bosniens.

Es regnet, als Bihorac vor knapp zwei Jahren erstmals auf Geflüchtete trifft. Eine schwangere Frau und ein kleines Mädchen versuchen, sich vor der Nässe zu schützen. Im März ist das Wetter in Bosnien ungemütlich; es ist nass und gefährlich, wenn der Schnee schmilzt und ins Tal fließt. »Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns verständigt haben«, erzählt sie. »Mein Englisch war damals sehr schlecht.« Aber sie lädt die Familie dennoch zum Essen ein. Später organisiert sie einen Schlafplatz bei einer Freundin. »Es ist nur für eine Nacht«, sagt sie ihr. Sie werden schon was finden. Monate danach trifft sie die Familie wieder - in einer Ruine am Rande der Stadt, und sie denkt: Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Aber dann kam noch der Winter.

Zehida Bihorac im Interview mit der deutschen NGO "Wir packen's an" Wir packen's an - Nothilfe für Geflüchtete

Als die ersten Flüchtlinge in Bosnien gestrandet waren, hat auch Zlatan Kovačevi protestiert. Mit vielen anderen stand er auf einem Platz in Bihać und forderte, dass die Menschen woanders aufgenommen und keine dauerhaften Camps in seiner Heimatstadt errichtet werden. Doch zusammen mit wenigen anderen hat er Flüchtlingen auch geholfen. »Zuerst einmal sind es Menschen«, sagt er. »Die haben Hunger, Durst und kalte Füße.«

Jeden Morgen, bevor Kovačevi mit seiner Organisation »SOS Bihać« Hilfsgüter austeilt, zieht er sich seine Prothese über den Stumpf, der von seinem Bein geblieben ist. 1992 bricht die Welt für den damals 14-Jährigen zusammen, als ein Geschoss aus einer 120-Millimeter-Glattrohrkanone neben ihm einschlägt und ihn mehrere Meter durch die Luft schleudert. Es ist einer der ersten Granatenangriffe im Bosnienkrieg. »Neben mir lag ein toter Junge, ein Mann eilte zu mir, sprach mich an. Ich wollte ihm antworten, aber ich konnte nicht«, erzählt Kovačevi. Erst dann kam der Schmerz. Dieses Erlebnis hat ihn mitfühlend werden lassen. Er könne sich in das Leid der Menschen besser einfühlen als viele andere in Bosnien, erzählt er. Der »letzte bosnische Löwe«, so wird Kovačevi manchmal anerkennend genannt, aber er stößt mit seinem Engagement auch auf viele Widerstände.

Immer wieder hat es zuletzt Proteste gegen die Schutzsuchenden gegeben. Nachdem im Dezember das Camp Lipa in der Nähe von Bihać abbrannte und die Menschen in eine Kaserne gebracht werden sollten, verhinderten Anwohner das. Zu Hetzjagden war es zuvor schon im November gekommen, als im Kanton Una-Sana Wahlen anstanden. Politiker wie Medien wetterten gegen die Gestrandeten, die in der Mehrheit aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan kommen.

Zehida Bihorac lässt das nicht kalt. Sie war schließlich einmal selbst auf der Flucht. Während des Bosnienkrieges lebte sie in Stuttgart mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einer kleinen Einraumwohnung. Ihr Mann, ein Serbe und in der Heimat Professor, ging damals auf einer Baustelle arbeiten. Die Tochter lernte im Kindergarten neue Freunde kennen. Eines Tages kam sie nach Hause und verkündete, eine Frau Brigitte, die Mutter einer Freundin, wolle gerne mal mit ihrer Tochter zu Besuch kommen. Bihorac musste die ganze Nacht weinen. »Was kann ich dieser Frau bieten?«, fragte sie sich und schämte sich für die Armut der Familie. Ihr Mann dagegen war pragmatisch. »Sitzen sie halt auf dem Boden«, sagte er. Und: »Wenn es ihnen nicht gefällt, können sie ja wieder gehen.«

Am Besuchstag klopfte es pünktlich um halb drei. Statt eine Mutter mit ihrem Kind standen dort aber mehrere Männer in Arbeitsklamotten. »Wir haben eine Lieferung für Sie«, sagte einer von ihnen. »Wir haben nichts bestellt«, entgegnete Bihorac und wollte die Tür schon wieder schließen, um weiter auf die deutsche Freundin zu warten. »Dann aber sagte der Mann: ›Gucken sie sich das mal an.‹ Ich gehe also raus und dachte, ich spinne«, erzählt Bihorac. »Draußen stand ein Lkw auf der Straße. Er war voll mit Möbeln. Meine Tochter hat der Mutter ihrer Freundin erzählt, wie ich mich fühlte. Und deren Schwiegermutter war gerade ins Altersheim gezogen.« Innerhalb von einer Stunde war das Wohn- und Esszimmer eingerichtet. »Da habe ich wieder angefangen zu weinen«, lacht die Frau, die ein elegantes schwarzes Kopftuch trägt. Weil sie überwältigt war. Bihorac blieb mit ihrer Familie drei Jahre in Deutschland. Als der Krieg in Bosnien vorbei war, kehrte sie wieder zurück in ihre Heimat.

Auch Kovačevi flüchtete nach Deutschland. Als 16-Jähriger sei er dort anfangs obdachlos gewesen und habe auf einem Friedhof geschlafen, erzählt der glatzköpfige Mann. 1996 ist er dann zurückgekehrt nach Bosnien und hat dort angefangen, Menschen zu helfen. Zuerst Kriegsversehrte, die kaum in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen. Kovačevi brachte ihnen Essen. 25 Jahre später schnürt er wieder Lunchpakete, diesmal für die Geflüchteten in den Bergen von Bosnien.

Die gläubige Muslimin Bihorac floh einst über Kroatien und Slowenien nach Deutschland. 2300 Mark musste sie für einen Teil der Strecke im Bus bezahlen. »Ich habe alles verkauft, was wir hatten.« Auf der Flucht seien immer wieder Polizisten hereingekommen, erzählt sie. »Die haben immer wieder einzelne Menschen scheinbar wahllos herausgezogen. Da habe ich mein Herz und das meiner Tochter im Gleichklang klopfen gehört.«

Wenn Bihorac heute von ihren drei Jahren in Deutschland erzählt, dann ist sie noch immer von Dankbarkeit erfüllt. »Ich war anfangs so verzweifelt, aber die Dinge in Deutschland waren gut geregelt, Wohnung, Sprachkurs, alles. Darüber war ich froh.« Wehmütig wird sie allerdings, wenn sie daran denkt, dass die Geflüchteten in Bosnien diese notwendigen Dinge jetzt nicht bekommen, sondern in elendigen Behausungen ausharren müssen.

Manchmal denkt sie auch daran, wie es wäre, wenn sie heute fliehen müsste. Bei der gut geschützten Außengrenze der Europäischen Union hätte sie Stuttgart wahrscheinlich niemals erreicht.

