Sind Parteispenden die neuen Werbe-Kugelschreiber? Mit der Finanzkrise um 2008 herum verschwanden immer mehr Plastik-Kulis mit Firmenschriftzügen, die man kostenlos auf Messen und bei Pressekonferenzen einsammeln konnte. Plötzlich musste man selbst Stifte kaufen. Jetzt in der Coronakrise geht es der Wirtschaft - in Teilen - wieder schlecht. Und ein erster Großspender hat angekündigt, im Wahljahr 2021 CDU, Grünen, SPD und FDP keine Gelder mehr zu überweisen. Südwestmetall erklärte, die Mitgliedsunternehmen befänden sich wegen der Coronakrise in einer schwierigen Situation. Ist Südwestmetall nur die Spitze des Spenderzuges, von dem jetzt peu a peu die Fahrgäste abspringen? Doch selbst wenn es ein paar Geldgeber den Metallern gleichtun, müsste der Zug schon komplett entgleisen, um die Spendensumme erheblich zu verringern. Im Wahljahr 2017 hatten die vier Parteien zusammen 470 000 Euro an Spenden von Südwestmetall erhalten. Der gesamte Zug ist wesentlich länger und schwerer: Insgesamt hatten die im Bundestag vertretenden Parteien 90 Millionen Euro bekommen. jot