+++ EU bestellt 300 Millionen weitere Impfdosen +++

Der Newsblog zur Coronakrise - Mittwoch, 17. Februar 2021: +++ Spahn kündigt kostenlose Schnelltests ab 1. März an +++ Biden kündigt Impfung für alle US-Bürger bis Ende Juli an +++ Britische Variante in Neuseeland wieder im Griff +++