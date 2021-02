Wollten Sie nicht schon immer einmal live und in Farbe dabei sein, wenn eine Verschwörungstheorie entsteht? Bitteschön. Was ist derzeit das wichtigste Thema? Impfen. Sie sehen überall Spritzen, auf allen Titelseiten, auf allen Kanälen. Die sollen Ihnen keine Angst, sondern Mut machen: Weil Impfung ist gleich Weg aus Lockdown. Nun kommt plötzlich Amazon mit einer Serie daher. Und die heißt nicht etwa »Die Rentner vom Impfzentrum Zwo«, wo man sich nach dem Piks glücklich zum Plausch trifft. Nein, es sind »Die Kinder vom Bahnhof Zoo«, bei denen kommt das selige Lächeln - vom Rauschgift! Hui, plötzlich ist die Spritze nicht mehr das Mittel, um eigentlich selbstverständliche Grundrechte zurückzubekommen, sondern wieder das Werkzeug, um geradewegs in die Hölle der Abhängigkeit zu fahren wie die Protagonisten der Serie mit der U7. Wundert es Sie etwa, dass plötzlich Impfstoff liegen bleibt? Dass keiner sich ins Astralreich spritzen lassen möchte? Aber ohne Impfung gleich weiter Lockdown. Und welches Unternehmen profitiert davon noch einmal? Cui bono? Ich stelle nur Fragen. stf