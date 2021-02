Für diese Rubrik bitten wir Denkspielerinnen und -spieler um Aufgabenvorschläge (E-Mail- bzw. Postadresse auf dieser Seite unten links). Für jede veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dank und Anerkennung ein Buch. Das heutige Problem hat sich Sieghard Demmler aus Hennigsdorf für uns ausgedacht:

In einer Stadt im Land Brandenburg haben 300 Haushalte eine Tageszeitung abonniert, als Druck- oder als Onlineausgabe. Die Abonnements teilen sich folgendermaßen auf: 120 Haushalte haben die »Märkische Allgemeine Zeitung« (MAZ), 90 Haushalte den »Hennigsdorfer Generalanzeiger« (HGA), 180 Haushalte das »nd«. 60 Haushalte lesen »nd« und MAZ, 16 Haushalte MAZ und HGA, 24 Haushalte »nd« und HGA sowie 6 Haushalte alle drei Zeitungen, also »nd«, MAZ und HGA. Wie viele Haushalte haben genau eine dieser Zeitungen abonniert - und wie viele mindestens eine? nd