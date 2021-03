Daniela Behrens. Foto: imago images/Metodi Popow

Staatssekretärin war Daniela Behrens gewesen, als sie Hannover verließ; nun kehrt sie zurück, um nach einem beruflichen Zwischenaufenthalt in Berlin Niedersachsens neue Sozialministerin zu werden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) holt seine Genossin in die Landeshauptstadt, nachdem die bisherige Ressortchefin Carola Reimann überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte. Gesundheitliche Gründe sind es, welche die Sozialdemokratin zu dem Schritt veranlassten.

Für ihre Nachfolgerin ist die politische Entscheidungsebene in Hannover kein unbekanntes Terrain. Daniela Behrens, von 2007 bis 2013 Landtagsabgeordnete, war damals, als Rot-Grün die Regierung übernahm, vom Parlament ins Wirtschaftsministerium gewechselt, wurde Staatssekretärin. In dieser Position geriet sie 2017 ins Schussfeld der schwarz-gelben Opposition, die der SPD-Frau vorwarf, in eine »Vergabeaffäre« verstrickt zu sein.

Es hieß, Behrens habe die strengen Vergaberichtlinien des Landes nicht beachtet, indem sie ein Unternehmen mit der Gestaltung einer Niedersachsenseite im Internet beauftragte, obwohl diese Firma das teuerste Angebot unterbreitet hatte. Zudem habe sie vor der Auftragserteilung unzulässige Vorgespräche mit dem Anbieter geführt und verbotene Absprachen getroffen.

Auch die Staatsanwaltschaft beschäftigte sich mit der Sache, entdeckte aber kein strafbares Handeln. Daniela Behrens sah dennoch keine Zukunft mehr an der Landesspitze, bat den damaligen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der nun das Umweltressort leitet, um Entlassung. Neue berufliche Heimat fand die aus Bremerhaven stammende Politologin, die auch eine journalistische Ausbildung genoss, in Berlin: Im Bundesfamilienministerium leitete sie seit 2019 die Gleichstellungsabteilung. Die 52-Jährige ist verheiratet, hat ihr Zuhause im Beverstedt, einer Gemeinde im Nordsee-Landkreis Cuxhaven. Am Freitag soll sie im Landtag als Ministerin vereidigt werden.