Mit großem Erfolg ist in Deutschland die Frisierkampagne angelaufen. Alle Frisierzentren hätten ihre Arbeit planmäßig aufgenommen, berichteten die Medien. Entsprechend der inoffiziellen Frisierpriorisierung werden vorrangig Menschen frisiert, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, nichts mehr zu sehen oder verwahrlost zu erscheinen, also jene mit herausgewachsenen Ponys, Kurzhaarfrisuren und Dauerwellen. Auch Personen, die qua ihres Berufes in der Öffentlichkeit stehen - vor allem Politiker -, dürfen bereits Termine machen. Dagegen müssen Langhaarige, Dutt- und Zopfträger sowie alle, die bei Online-Konferenzen im Homeoffice nicht die Kamera einschalten, noch warten. Vereinzelt seien Frisiervordrängler beobachtet worden. Doch von Strafen werde abgesehen, hieß es aus der Regierung. »Es ist genug Shampoo für alle da«, verkündete Gepflegtheitsminister Jens Kamm. »Schon bis Ende April werden wir allen, die wollen, ein Frisierangebot machen.« Dass er selbst während des Lockdowns ein Dutzend Friseure zum Abendessen eingeladen haben soll, ließ sich bis Redaktionsschluss nicht verifizieren. rst