Kostenlos geprüft

Die Anwaltskanzlei KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ (koeln@anwalt-kg.de) bietet Versicherten eine kostenlose anwaltliche Prüfung der Versicherungsunterlagen an. Dafür wird ein kostenloser Online-Schnell-Check zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis erhält man innerhalb von 30 Minuten per E-Mail. nd