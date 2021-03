Foto: Es gibt Jobs, die möchte man nicht so gerne machen. Natürlich hängt die Berufswahl auch von persönlichen Neigungen ab, aber dass sich dieser Mann seine Tätigkeit freiwillig ausgesucht hat, darf getrost bezweifelt werden. Im Yamuna, der als Nebenfluss des Ganges durch Neu Delhi fließt, sucht er nach Verwertbarem, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Was dem Betrachter des Bildes Ekelpickel verursacht, ist Alltag für Menschen im sozialen Überlebenskampf im Moloch Neu-Delhi. Die Stadt gehört nicht nur zu den urbanen Zentren mit der dauerhaft schlechtesten Luftqualität weltweit, auch der Yamuna gilt als »toter« Fluss, der durch die unkontrollierte Einleitung von Abwässern mehr einer Kloake denn einem Gewässer gleicht. Langsam entwickelt sich zwar so etwas wie ein Problembewusstsein in der Öffentlichkeit, doch ob dieses mit dem raschen Wachstum der Megacity mithalten kann, bleibt fraglich. frs Foto: AFP/Money Sharma