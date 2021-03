Foto: DPA/PETER KNEFFEL

Vom 1. März an gelten für bestimmte Elektrogeräte neue Energielabels. Es gibt zwar neue Einteilungen, aber nach wie vor sollen die EU-Energieeffizienzlabels anzeigen, wie sparsam die Haushaltshelfer sind. Klassifizierungen wie »A++« oder »A+++« werden bei Geschirrspülern, Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräten, Fernsehern und Monitoren durch verständlichere Klassifizierungen ersetzt. Für die Kunden gibt viele Gründe, genauer hinzusehen. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Soziales & Gesundheit: Krebs und Kinderwunsch – ein langer Weg zur Wirklichkeit. Im Mai 2019 wurde die Erhaltung der Fruchtbarkeit für junge Krebspatienten per Gesetz zur Kassenleistung. Geändert hat sich für sie aber bisher nichts, wenn ihnen die Kassen nicht freiwillig entgegenkommen. Was ändert sich durch die Richtlinie des Gemeinsamen bundesausschusses? Mehr im nd-ratgeber.

Arbeit: Berufsbilder – Der Verfahrensmechaniker. Becher, Handyhüllen oder Windkraftanlagen: Verfahrensmechaniker fertigen an, was aus Kunststoff ist. Wer den Beruf lernen will, sollte Spaß haben an Technik und Naturwissenschaften. Einzelheiten im nd-ratgeber.

Wohnen: Die eigenen vier Wänder – Wie es um das Bauen in Deutschland steht. Stadt oder Land, Haus oder Wohnung, allein oder mit anderen: Wo und wie man wohnt, ist zentral. Die Suche nach einer Wohnung kann nervenaufreibend sein, der Bau eines eigenen Hauses aber auch. Die Wohnungspolitik ist ein dickes Brett. Fragen & Antworten. im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Worauf es beim Neubau ankommt – Wie muss sich ein Neubau in eine bestehende Wohngegend einfügen? Kann man ohne Weiteres zwei getrennte Eigentumswohnungen zu einer vereinigen? Wie viele Tauben sind für die Nachbarn zumutbar? All das sind Fragen, die Experten des Baurechts klären müssen. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat einige Urteile deutscher Gerichte zusammengefasst. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Tipps für die Einkommensteuererklärung 2020 – Mehr Geld für Dienstreisende und Pendler. Auch in Corona-Zeiten müssen Arbeitnehmer Dienstreisen absolvieren – oder juristisch formuliert: einer »beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit« nachgehen. Wer im vergangenen Jahr beruflich unterwegs war, der kann jetzt in der Steuererklärung 2020 mit zusätzlichen Erleichterungen rechnen. Geändert hat der Gesetzgeber auch die Pendlerpauschale. Neu hinzugekommen ist die Mobilitätsprämie. Pendlerpauschale und Prämie wirken sich jedoch erst mit der Steuererklärung im nächsten Jahr aus. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherungen: Anleger setzen auf klimafreundliche Energieträger – Wasserstoff setzt zum Höhenflug an. Investmentfonds war gestern – heute legen renditeorientierte Sparer ihr Geld lieber in ETFs an. Der neueste Trend sind »Themen-ETF«. Ganz vorne dabei ist Wasserstoff. Unser Finanzexperte weiß mehr im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: Verbraucherzentrale Brandenburg zum Online-Einkauf – Mehrere Quellen entlarven Fake-Bewertung. Viele Online-Einkäufer nutzen die Angaben anderer Käufer gern als Entscheidungshilfe. Dabei lassen sich echte Bewertungen von geschönten oder gar gefälschten mitunter schwer unterscheiden. Wie verlässlich sind Nutzerbewertungen von Produkten und Shops? Dieser Frage ging unlängst die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) nach. Sie rät, Online-Bewertungen nicht blind zu vertrauen und sich aus verschiedenen Quellen zu informieren, bevor ein Produkt im Warenkorb landet. Mehr dazu im nd-ratgeber.