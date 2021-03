Schon bei der Suche nach dem passenden Bauplatz führt kaum ein Weg am Baurecht vorbei. Denn viele verschiedene Rechte können die Gestaltungsfreiheit des Bauherrn erheblich einschränken. Der Carport direkt neben dem Haus könnte noch so praktisch sein - ist genau an dieser Stelle laut Grundbuch bereits eine Abstandsflächenübernahme eingetragen, kann er nicht gebaut werden. Zudem unterliegen viele Grundstücke dem Bebauungsplan der Gemeinde - der setzt oft weitere Grenzen, etwa zur Anzahl der Geschosse oder der Dachform.

Wer sich nicht sicher ist, ob sein Bauvorhaben auch bewilligt wird, dem kann es helfen, eine Bauvoranfrage zu stellen. So lässt sich bereits im Vorfeld klären, ob sich alles baulich verwirklichen lässt.

Rechtliche Eigenschaften

Ein Blick ins Grundbuch verrät nahezu alles über die Rechte auf einem Grundstück. Angehende Bauherren können hier zum Beispiel einsehen, ob der Nachbar ein Wegerecht hat, ob ein Vorkaufsrecht eingeräumt wurde oder ob ein Erbbaurecht eingetragen ist

Daneben sollte - sofern vorhanden - auch das Baulastenverzeichnis des jeweiligen Bundeslandes überprüft werden. Dieses gibt Auskunft über öffentlich-rechtliche Verpflichtungen des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde - zum Beispiel, ob Abstandsflächen vom Nachbargrundstück übernommen wurden.

Die meisten Bundesländer führen dieses Verzeichnis. Eine Ausnahme bietet aber zum Beispiel Bayern, wo solche Verpflichtungen mit ins Grundbuch eingetragen werden.

Altlasten beim Grundstückskauf?

Vor Ärger bewahrt außerdem ein Blick in das Altlastenkataster: Ist der Boden durch Chemikalien, Gifte oder Bomben verseucht? Zuständig für das Kataster sind oft die Umweltämter.

Wenn im Erdreich des neu gekauften Grundstücks Abfallstoffe auftauchen, muss man die Entsorgungskosten womöglich selbst tragen. Das kann teuer werden.

Bei Konflikten mit Nachbarn hilft außerdem das Nachbarrecht: Es regelt im Streitfall, welche Rechte Eigentümer haben, wenn auf der Grundstücksgrenze ein Baum wächst oder Laub vom Nachbarn herüberweht. bauen.de/nd