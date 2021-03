Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung. Das Amtsgericht Bremen hat inzwischen ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Die kleine deutsche Bank ist keine normale Bank. Sie dient der in Australien registrierten Holding »Greensill Capital Pty Ltd.« mit Sitz in London. Diese Holding wiederum konzentriert sich auf die Finanzierung weniger, freundschaftlich verbundener Großinvestoren. Dazu zählt der indisch-britische Stahlmagnat Sanjeev Gupta, einer der vielen Kumpels von Greensill-Gründer Lex Greensill, zu denen auch der frühere britische, konservative Premierminister David Cameron gehört.

Professor Rudolf Hickel, Mitgründer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, hält das Geschäftsmodell für »toxisch«. So übernimmt Greensill Forderungen aus Lieferungen an Unternehmen. Diese erworbenen Forderungen werden dann zu weltweit handelbaren Investmentpapieren verpackt. Solche Lieferketten-Finanzierungs-Fonds erinnern an die Finanzkrise, die im Jahr 2007 durch ähnliche Wertpapiere auf Immobilien ausgelöst worden war.

Viele Milliarden im Feuer

Offenbar haben viele Banken und Versicherungen in aller Welt in Greensill-Lieferketten-Fonds investiert. So meldete die Schweizer Großbank Credit Suisse, dass sie nun vier Investmentfonds von Greensill schließt. Es geht allein hier um etwa 10 Milliarden Euro. Die Holding in London hat bereits Insolvenzschutz beantragt, was dem deutschen Insolvenzantrag entspricht. In ganz Deutschland sind Kommunen als Anleger betroffen. In Sachsen bangt der Erzgebirgskreis um 5 Millionen Euro. Für das Bundesland Thüringen geht es um 50 Millionen Euro. Auch die Stadt Coswig im Landkreis Meißen ist betroffen. Sie hatte sie 2,5 Millionen Euro bei dem Bremer Geldhaus angelegt.

Für deutsche Sparer stellt sich die Frage nach der Einlagensicherheit. Bundesbürger sollen eine Milliarde Euro bei Greensill angespart haben. »Fin-Tech-Firmen haben das Anlage suchende Geld mit nur leicht über Null liegenden Zinsen im großen Stil in Richtung Greensill-Bank gelenkt«, erklärt Buchautor Hickel. Vor allem ging es um die Vermeidung von Minuszinsen auf Einlagen bei anderen Banken.

Durch Angebote unter dem Motto »faire Finanzen« wurden mit seriös klingenden Namen wie »Weltsparen« der Firma Raisin Bank AG oder »Zinspilot« über Plattformen Festgelder bei Sparerinnen und Sparer eingeworben. Das Geschäftsmodell dieser Plattformen basiert letztlich auf der öffentlichen Einlagensicherung in der EU. Auch für die mangels Zinsen genervten Sparerinnen und Sparer gilt, so Hickel: »Selbst ein wenig mehr an Zinsen wird am Ende immer nur durch höhere Verlustrisiken erkauft.«

Wann kommt die Entschädigung?

Zunächst muss die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) förmlich feststellen, dass die Greensill Bank an der Weser nicht mehr in der Lage ist, die ihr anvertrauten Einlagen zurückzuzahlen und/oder ihre Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Erst mit dieser förmlichen Feststellung darf die »Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken« (EdB) damit beginnen, die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigung durchzuführen. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt dabei 100 000 Euro pro Einleger pro Bank.

Darüber hinaus gehören die meisten Geldinstitute freiwilligen Einlagensicherungssystemen an, die einen noch weitergehenden Schutz bieten. Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken haben eigene Systeme. Die Greensill Bank AG wirkt am »Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.« mit. Der Verband vertritt die meisten privaten Banken in Deutschland.

Um für die Einleger das Entschädigungsverfahren zu vereinfachen, hat die EdB in Berlin den Einlagensicherungsfonds beauftragt, die Einleger auch in ihrem Namen zu entschädigen. Der Einlagensicherungsfonds und die EdB werden daher die Entschädigung gemeinsam »aus einer Hand« vornehmen, lautet die Auskunft des Bankenverbandes BdB.

Durch den Fonds sind Einlagen von natürlichen Personen bis zu einer Sicherungsgrenze von 74,9 Millionen Euro pro Einleger gesichert. Die Summe ergibt sich aus der Höhe des Eigenkapitals der Bank. Geschützt sind allerdings ausschließlich Sicht-, Termin- und Spareinlagen sowie auf den Namen lautende Sparbriefe von Nichtbanken. Andere Finanzprodukte fallen durch das Raster.

Das droht auch vielen Kommunen und anderen öffentlichen Gebietskörperschaften. Deren städtische Einlagen sind nicht geschützt. Der Insolvenzverwalter der Greensill Bank AG rechnet mit einem komplexen, umfangreichen und langwierigen Verfahren. Er gehe von fünf und zehn Jahren aus, sagte Insolvenzverwalter Michael Frege der »Wirtschaftswoche«. Zunächst stünden dabei die Vermögens- und Datensicherung sowie die Kontaktaufnahme zu allen Beteiligten im Vordergrund. Ob die Kommunen jemals Geld zurück erhalten und wie viel, dürfte monatelang, wenn nicht jahrelang offen bleiben.

Infos auf der Internetseite der Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken (www.edb-banken.de).