Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist sichtbar, dass sich das Gesundheitsverhalten der Menschen hierzulande verändert hat. So geben in einer Umfrage fast zwei Drittel (62 Prozent) an, wegen kleinerer Beschwerden seltener zum Arzt zu gehen. Eine Routineuntersuchung hat bereits nahezu jeder Dritte (30 Prozent) wegen der Corona-Pandemie schon einmal verschoben, um nicht in die Praxis zu müssen.

Das sind Ergebnisse des Sanofi Gesundheitstrends. Die Umfrage führte das Meinungsforschungsinstitut Nielsen unter 1000 Personen in Deutschland zum Thema »Gesundheitliches Wohlbefinden« durch.

Die Befragung zeigte zum Beispiel auch, dass sich 38 Prozent verstärkt in Selbstdiagnose und Behandlung üben, indem sie versuchen, ihr eigener Arzt zu sein und recherchieren dafür viel im Internet. Frauen (41 Prozent) und junge Menschen zwischen 18 und 39 Jahren (48 Prozent) sind hierfür überdurchschnittlich affin. Fast die Hälfte (46 Prozent) setzt öfter auf Selbstmedikation statt zum Arzt zu gehen und greift auf Medikamente zurück, die in Apotheken ohne Rezept erhältlich sind. Auch hier stimmten Frauen (50 Prozent) und jüngere Menschen (18 bis 39 Jahre: 53 Prozent) öfter zu als Männer (41 Prozent) und ältere Befragte (ab 40 Jahre: 42 Prozent). dpa/nd