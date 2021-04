Wir hoffen auf eine nd-Wanderung im September – 2020 konnte sie stattfinden. Foto: nd/Ulli Winkler

Liebe Leserinnen und Leser, leider muss die für den 18. April geplante nd-Jubiläumswanderung zu unserem 75-jährigen Bestehen verschoben werden. Wir haben uns dazu entschlossen, da die Infektionsraten immer weiter steigen und es mit den Impfungen nicht so schnell vorangeht. Um Sie und uns nicht unnötig zu gefährden, planen wir, die Wanderung durch den Berliner Friedrichshain erst im Herbst durchzuführen. Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung geben wir aktuell noch keinen neuen Termin bekannt. Wir hoffen, dass wie schon im letzten Jahr eine Entspannung zum September hin eintreten wird.

Wir informieren Sie so früh wie möglich - wie gewohnt entweder hier in der »nd.Commune« oder online unter: dasND.de/Termine. nd