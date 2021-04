Um Rückenschmerzen vorzubeugen, sollten Gartengeräte wie Schaufeln, Hacken oder Besen einen langen Stiel haben, der idealerweise individuell einstellbar ist. Bei der Gartenarbeit ist auf eine entspannte Körperhaltung zu achten und den Rücken, wenn möglich, gerade zu halten. Am besten während der Arbeit immer mal wieder die Position oder die Tätigkeit wechseln, das vermeidet eine einseitige Belastung und verhindert Verspannungen.

Das heißt zum Beispiel bei Arbeiten im Beet zwischen Hocke und Kniesitz wechseln. Zwischendurch aufstehen und strecken lockert die Muskulatur und entspannt. Kniekissen können zudem helfen, Kniescheibe, Meniskus und Schleimbeutel zu entlasten. Schwere Gegenstände wie Blumenerde- oder Düngersäcke sollte man am besten mit einer Schubkarre oder einem Rollbrett transportieren. Und: Beim Heben und Abladen darauf achten, mit geradem Rücken in die Knie und wieder hoch zu gehen, um den Rücken zu schonen.

Jedes Jahr über 200 000 Unfälle

Kaum zu glauben: Doch jedes Jahr kommt es zu über 200 000 Unfällen in deutschen Gärten. Doch mit der richtigen Vorbereitung und umsichtigem Arbeiten können Hobbygärtner das Unfallrisiko deutlich senken. Das beginnt bereits bei der passenden Kleidung: Neben einem eng anliegenden Oberteil, einer langen Hose, festem Schuhwerk und Handschuhen empfiehlt sich für manche Arbeiten noch eine spezielle Schutzausrüstung mit Gehörschutz, Brille oder Helm.

Auch wenn der Tatendrang noch so groß ist: Es ist wichtig, zwischendurch Pausen einzulegen, um Überanstrengung vorzubeugen. Im Sommer sollte man außerdem die Mittagshitze meiden. Vor der erstmaligen Benutzung neuer Geräte ist unbedingt die Betriebsanleitung zu lesen, um einen sachgerechten Gebrauch zu gewährleisten. Wer im Frühjahr die Gartengeräte das erste Mal aus dem Schuppen holt, sollte zunächst prüfen, ob sie nach der Winterzeit noch funktionstüchtig sind. Ist zum Beispiel an einer Hacke die Verankerung am Stiel locker, kann das gefährlich werden.

Arbeiten in luftiger Höhe

Hinauf auf die Leiter geht es unter anderem zum Stutzen der Hecke oder zum Schneiden der Bäume. Immer wieder kommt es dabei zu schlimmen Stürzen. Daher ist besonders beim Aufstellen und Befestigen der Leiter Sorgfalt geboten. Wichtig ist ein fester Stand, die Leiter sollte nicht wackeln und auch nicht verrutschen. Für unebenen Rasen sind Leitern mit speziellen Spitzen empfehlenswert, die sich in den Boden bohren. Die Leiter auch nicht zu steil aufstellen, da sie sonst nach hinten kippen könnte, und sie sollte nicht an Zäunen oder einem Sichtschutz lehnen.

Arbeiten mit elektrischen Geräten

Auch bei der Arbeit mit elektrischen Geräten wie Heckenschere oder Rasenmäher lauert so manche Gefahr. Daher vor dem ersten Einsatz am besten gründlich durchchecken: Sind alle Teile fest und intakt? Sind die Kabel ausreichend isoliert? Ist der Akku in Ordnung? Säge-, Klingen- oder Scherenblätter sollten zudem rostfrei sein. Schwerere Geräte immer mit beiden Händen halten, mit Scheren oder Messern immer vom Körper weg arbeiten.

Wer den Rasen mähen will, sollte vorher Steine oder andere Hindernisse aus dem Weg räumen. Und darauf achten, nicht über Kabel zu fahren. Sind die Arbeiten erledigt, dann die Geräte am besten direkt wegräumen, so entstehen keine Stolperfallen.

Erste-Hilfe-Kasten ist Pflicht

Auch wenn die meisten Gartenunfälle glimpflich verlaufen: Ein Erste-Hilfe-Kasten ist Pflicht. So können etwa Schnittwunden, die häufigsten Verletzungen, schnell versorgt werden. Dazu die Blutung stillen, anschließend mit sauberem Wasser reinigen und Fremdkörper entfernen. Zum Schluss die Wunde desinfizieren und ein Pflaster kleben. Wichtig: Die Tetanusimpfung alle zehn Jahre auffrischen.