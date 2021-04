Wildbienen, Florfliegen, Marienkäfer und Schlupfwespen gehören zu den nützlichsten Helfern im Obstgarten. In gebündelten hohlen Holunderzweigen, kräftigen Schilfrohrstängeln oder speziellen Insekten-Nistkästen finden sie Unterschlupf. Die Larven der Florfliege fressen bis zur Verpuppung ausschließlich Blattläuse. Jede Larve vertilgt in diesem Zeitraum mehrere hundert Läuse, was ihnen auch den Spitznamen »Blattlauslöwe« eingebracht hat.

Kleiner Erdbeerblütenstecher

Mit den ersten warmen Tagen im April verlässt der dunkle, vier Millimeter kleine Erdbeerblütenstecher sein Winterlager in der Bodenstreu. Die Käfer nagen den Blütenstiel unterhalb der Knospe an und legen in die später eintrocknende Knospe ihre Eier ab. Ein Weibchen kann über 100 Eier ablegen und entsprechend viele Blüten schädigen. Setzen Sie jetzt zur Bekämpfung geeignete Pflanzenschutzmittel ein.

Schnecken treiben ihr Unwesen

Auch wenn man sie noch kaum sieht: Sobald sich die Erde etwas erwärmt, treiben im Garten die ersten Schnecken ihr Unwesen und fallen über die jungen Austriebe her. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um die gefräßigen Weichtiere mit Schneckenkorn zu bekämpfen. Wenn Sie möglichst viele Schnecken der ersten Generation beseitigen, wird die Population spürbar geschwächt. Außerdem nehmen die Tiere das Schneckenkorn mangels schmackhafter Alternativen jetzt besonders gut an.

Alarm, der Frostspanner kommt!

Aus den an der Rinde von Gehölzen abgelegten Eiern schlüpfen Anfang April die Raupen des Kleinen Frostspanners. Sie sind anfangs noch grau, später dann grün gefärbt und besitzen einige gelb-weiße Längsstreifen. Die Raupen fressen sowohl an den Knospen als auch später an den Blättern der Hainbuche.

Per Wind können sie auch rasch auf andere Pflanzen gelangen und verursachen an Hainbuchen sowie anderen Ziergehölzen und Obstbäumen (zum Beispiel Kirsche) Fraßschäden. Sammeln Sie rechtzeitig einzelne Befallsnester mit ihren Raupen ab. Ab Anfang Juni wandern die Raupen zur Verpuppung in den Boden, erste Falter schlüpfen erst wieder im Oktober. Agenturen/nd

Bei starkem Befall helfen Bacillus-thuringiensis-Präparate wie Raupenfrei Xentari oder anwendungsfertige Produkte wie Bayer Garten Schädlingsfrei Calypso Perfekt AF.