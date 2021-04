Leider machen viele von ihnen über Ostern dicht, obwohl sie doch die letzten Orte der Hoffnung angesichts immer weiter steigender Zahlen und Anlässe waren. Aber da hilft weder Murren noch Grummeln, da kann man Zeter und Mordio schreien - geschlossen ist geschlossen. Und nur, weil nicht genug Substanz zum Verteilen da ist. Das stimmt natürlich nicht, es gäbe mehr als genug: die Regierung, alle durch die Bank, das ganze Geld der anderen auf der Bank, das eigene, das flöten geht, dass man ihm nur noch hinterherbrüllen kann ... Nein, an der Substanz kann es nicht liegen, dass man über Ostern abschließt. Aber egal, wie wütend einen das macht, wie sehr einen das entzürnt und wie sehr man da jetzt auch auf Krawall gebürstet ist. Egal, wie viel Rabatz geschlagen wird, wie viel Gemecker auch immer ertönt. Man kann sich auf den Kopf stellen und in den Wald hineinrufen und dabei aus der Haut fahren, denen da oben mal so richtig die Meinung geigen und zur Abwechslung mal nicht nur übers Wetter wettern: Über die Feiertage bleiben die Schimpfzentren geschlossen! stf