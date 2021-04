Beim Strom kann ein durchschnittlicher Haushalt in einem Mehrfamilienhaus pro Jahr rund 320 Euro sparen. Das zeigen die Daten des aktuellen Stromspiegels 2021/2022 der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. In einem Einfamilienhaus sind im Schnitt sogar 410 Euro weniger jährliche Stromkosten möglich. Für alle Haushalte in Deutschland ergibt sich daraus ein Sparpotenzial von insgesamt rund 10 Milliarden Euro.

Rund 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden

An CO2-Emissionen ließen sich durch Stromsparen pro Jahr rund 15 Millionen Tonnen vermeiden. Das entspricht etwa den durchschnittlichen Emissionen, die ein Braunkohlekraftwerk in Deutschland pro Jahr verursacht.

»Wer sich mit dem eigenen Stromverbrauch auseinandersetzt, kann sehr einfach dazu beitragen, das Klima langfristig zu schonen. Energiesparen in Gebäuden ist das A und O für den Klimaschutz - auch in der Pandemie. Das gilt sowohl für Strom als auch fürs Heizen«, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.

Stromverbrauch prüfen und Sparpotenzial berechnen

Grundlage der aktuellen Analyse sind die deutschlandweit einzigartigen Stromspiegel-Vergleichswerte aus Verbrauchsdaten von 290 000 Haushalten. Aus den Ergebnissen wurden die Durchschnittsverbräuche für unterschiedliche Haushalte in sieben Verbrauchsklassen gebildet: von grün (niedriger Stromverbrauch) bis rot (sehr hoher Stromverbrauch). Als durchschnittlicher Haushalt im Mehrfamilienhaus wurde ein Beispielhaushalt mit zwei Personen angenommen, die ihr Warmwasser mit Strom erhitzen. Beim einem durchschnittlichen Einfamilienhaus sind es vier Personen, die fürs Warmwasser keinen Strom nutzen (zentrale Warmwasserbereitung). Je nach Personenzahl, Warmwasserbereitung und Gebäude fällt das Sparpotenzial unterschiedlich aus. Mieter und Hausbesitzer können ihren eigenen Stromverbrauch mit den Durchschnittswerten des Stromspiegels vergleichen und so ihr persönliches Sparpotenzial erkennen.

Noch einfacher geht das mit dem interaktiven Online-Rechner »StromCheck«, mit dem die Verbrauchsdaten für den Stromspiegel erhoben werden. Der StromCheck berechnet das Sparpotenzial der Nutzer und zeigt ihnen individuelle Spartipps.

Auf www. stromspiegel.de können Haushalte ihren Stromverbrauch kostenlos prüfen und sie erhalten zudem Tipps für einen effizienteren Einsatz von Strom. www.stromspiegel.de/nd