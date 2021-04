Zahlreiche Beschwerden von Verbrauchern über unlautere Geschäftspraktiken auf Dating-Seiten des Portalbetreibers Flirt & Date Ltd. mit Sitz in Manchester sprechen für sich. So berichten Betroffene von Zahlungsaufforderungen im dreistelligen Euro-Bereich des Inkassobüros Culpa Inkasso GmbH, dessen Auftraggeber der Portalbetreiber Flirt & Date Ltd. ist. Gegenstand der Zahlungsaufforderungen ist eine kostenpflichtige und mehrmonatige Mitgliedschaft für Leistungen eines Dating-Portals.

Die Gestaltung der Anmeldeseiten ist flexibel: kostenlose Probemitgliedschaften, entgeltliche Premiummitgliedschaften, kein Abo mit Spezialpreisen. Die Betroffenen sind sich keines kostenpflichtigen Vertragsschlusses bewusst und sprechen von untergeschobenen Verträgen.

Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen, sich nicht durch die Drohungen in den Zahlungsaufforderungen einschüchtern zu lassen und die geltend gemachte Forderung nicht vorschnell zu bezahlen, sondern Rechtsrat einzuholen. Für einen wirksamen Vertragsschluss ist entscheidend, dass Nutzer unmittelbar vor Beauftragung zur Leistungserbringung klar und verständlich in hervorgehobener Weise Informationen über die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, die Mindestlaufzeit des Vertrages sowie den Preis zur Verfügung gestellt werden und sich aus der Beschriftung der Schaltfläche zur Abgabe der Beauftragung eindeutig die Kostenpflichtigkeit des Vertrages ergibt. Ist das nicht gegeben, kann nach BGB kein wirksamer Vertrag mit Zahlungspflichten zustande kommen.

Fragen zur Rechtmäßigkeit von Zahlungsaufforderungen beantwortet die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt über die E-Mailberatung oder telefonisch unter (0345) 29 27 800. vzsa/nd