Hurra. So ein Geburtstag unter Corona-Bedingungen ist schon eine feine Sache. Ist ja erst das zweite Mal, um das zu üben. Immerhin spart man privat ja eher Geld und Stress. Und man muss sich nicht Sorgen machen, wie die brandenburgische Gemeinde Großbeeren, deren 750. wohl ins Wasser fällt. Im Internet geben die schon generell oft äußerst wertvollen Ratgeberseiten, die mit Unterstützung von Aldi Süd pfiffige Ideen präsentierten, auch herausragende Tipps, wie man das Beste aus der Lage machen kann. Da wird zum Beispiel für »Foodies«, also Leute, die gern essen, eine »Virtual Pizza Party« vorgeschlagen. Man guckt sich also gegenseitig zu, wie man eine Pizza macht und dann isst. Fantas-tisch. »Wollen Sie ein wenig Spaß und Humor in die ganze Krise bringen? Stoßen Sie dann mit einem Corona-Bier auf Ihren Geburtstag an!«, heißt es schelmisch auf einer anderen Seite. Das schönste Geschenk wäre wohl ein echter Lockdown. Und wenn das nicht möglich ist, möchte ich den (un-)verantwortlichen Politikern einfach mal eine runterhauen. Oder sie wenigstens einmal ordentlich anschreien. nic