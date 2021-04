Bautzen ist Brennpunkt. Wie die Bundespolizei vermeldete, ist dieser Tage ein Snack-Automat am Bahnhof beschmiert worden. »Auf der Rückseite des Automaten wurde ein Gesicht in einer Größe von 60 x 40 cm und verschiedene Buchstaben aufgemalt«, heißt es im mitreißenden Kriminalbericht. Die Unsicherheit bleibt, denn: »Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.« Und die Täter sind unbekannt. Kein Wunder, dass im Tourismusmarketing des 40 000-Einwohner-Epizentrums viel- und nichtssagend unter dem Slogan »Bautzen überrascht« geworben wird. Meine Großmutter war beispielsweise überrascht, dass bei ihrem Besuch als Vertreterin des tschechoslowakischen Kinderbuchverlags bei den sorbischen Kollegen in den 60er Jahren niemand »diese schöne Burg« genauer zeigen wollte. Eher diskret wurde ihr bedeutet, dass es sich um einen der bekanntesten Knäste für »Politische« in der DDR handelte. Der Hinweis »Bitte bleiben Sie zu Hause! Bleiben Sie gesund!« auf der Bautzener Webpräsenz ist allerdings eher aktuellen Ereignissen geschuldet. nic