Was im Topf brodelt, interessiert uns nicht - aber du hättest den Deckel nicht drauftun dürfen. Da ist die konkurrierende Deckelungskompetenz vor. Dabei geht es eben nicht darum, wer etwas kann - sondern wer etwas darf. Ein gewichtiger Unterschied, dessen Auswirkungen prinzipiell auch nicht deckelbar sind. Denn nur weil manchmal nicht sein kann, was nicht sein darf, gilt das längst nicht andersherum. Ähnliche Deckelung der Vorstellungskraft bei gleichzeitig ungedeckelter Realitätsverweigerung findet sich auch in dem Satz: »Das können die doch nicht machen!« - als Reaktion darauf, dass die das genau im selben Moment nicht nur können, sondern machen. Gemeint ist ja eher, dass die, obwohl sie das zweifelsohne können, das besser nicht dürfen sollten. Eine externe Deckelung der Handlungsmöglichkeiten sozusagen, weil das intrinsische Deckeln eher der Selbstverpflichtung des Kapitals gleicht, trotz Schrankenlosigkeit die Rendite lediglich »moderat zu steigern«. Da wäre schon ein Deckel aus mehr als blumigen Worten nötig. Denn diese fliegen oft genug von selber ab - egal, wer ihn drauftat. stf