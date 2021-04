In jedem dritten Haushalt befürchten die Eltern, dass ihre Kinder mit einem schlechteren Zeugnis das Schuljahr abschließen. Laut einer forsa-Umfrage unter 1003 Müttern und Vätern schulpflichtiger Kinder rechnen 30 Prozent der Eltern mit negativen Auswirkungen der Schulschließungen auf das Zeugnis. Aus Sorge um den Lernstand ihrer Kinder haben 24 Prozent häufiger Kontakt zu Lehrkräften gesucht als in anderen Jahren.

Können Nachhilfeinstitute eine Lösung sein? Kostenlose Probestunden und eine persönliche Beratung sind hier Standard. Starten kann der Nachhilfeunterricht dann innerhalb einer Woche. Die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt, wo Service, Angebot und Preise am besten sind. Das DISQ testete fünf große überregionale Nachhilfeinstitute mit einem Angebot an Einzel- oder Gruppenunterricht in eigenen Räumlichkeiten.

Preise prüfen und vergleichen

Was kostet Nachhilfe eigentlich? Zwei Beispiele im Querschnitt aller Anbieter: Einmal wöchentlich 90 Minuten Einzelunterricht im Fach Mathematik schlagen mit rund 160 Euro pro Monat zu Buche (12 Monate Vertragslaufzeit). Günstiger ist Gruppenunterricht: So beträgt etwa der Monatspreis für Nachhilfe im Fach Englisch durchschnittlich rund 144 Euro (zwei Unterrichtsstunden à 60 Minuten/Woche; Vertragslaufzeit: sechs Monate).

DISQ-Geschäftsführer Markus Hamer: «Ein Preisvergleich zwischen den Anbietern ist ratsam. Bei der Einzelnachhilfe ist eine Ersparnis von gut 62 Prozent möglich, wenn das günstigste statt das teuerste Nachhilfeinstitut gewählt wird.

Service insgesamt »befriedigend«

Oft überzeugen können die Nachhilfeinstitute in den telefonischen Beratungen: Die Auskünfte sind zumeist korrekt, inhaltlich gut verständlich und freundlich. Ein Manko: Nicht immer wird der konkrete Nachhilfebedarf ausreichend erfragt. Punkten können auch die Internetauftritte, die zahlreiche themenrelevante Informationen bieten; Details zu den Standorten, Schulfächern oder Kursinhalten sind beispielsweise überall vorhanden. Dagegen patzt der Service per E-Mail: Nur knapp zwei Drittel der gestellten Anfragen werden beantwortet. Von den eingegangenen Antworten ist zudem nur jede fünfte vollständig.

Testsieger wurde der Studienkreis

Testsieger ist der Studienkreis mit dem Qualitätsurteil »gut«. Am Telefon beraten die freundlichen Mitarbeiter verständlich und bedarfsgerecht. Neben dem besten telefonischen Service ist auch der Online-Service führend: Die Webseite überzeugt sowohl in punkto Informationswert als auch Bedienungsfreundlichkeit. Darüber hinaus belegt Studienkreis auch in der Konditionenanalyse Platz eins. Das größte Angebot an Nachhilfefächern, spezielle Kurse bei Lernschwäche und der Zugriff auf eine Online-Lernbibliothek gehen mit den im Vergleich attraktivsten Preisen einher.

Schülerhilfe und Mini-Lernkreis

Rang zwei belegt Schülerhilfe (Qualitätsurteil »gut«). Preise und Vertragsbedingungen erzielen im Anbietervergleich ebenso den zweitbesten Wert wie das Angebot, das etwa mit den längsten Unterrichtszeiten, Wochenendunterricht und Online-Nachhilfe punktet. Der insgesamt gute Service zeichnet sich am Telefon durch freundliche Beratungen aus, die zu einer einfachen Lösung der Anliegen führen. Zudem bietet die nutzerfreundliche Internetseite einen sehr hohen Informationsgehalt.

Den dritten Rang nimmt Mini-Lernkreis ein. Die Mitarbeiter am Telefon beweisen eine sehr hohe Kompetenz, beraten ausnahmslos korrekt und mit einer vergleichsweise guten Lösungsqualität. Darüber hinaus bietet das Institut dank kundenfreundlicher Vertragsbedingungen die größte Flexibilität, etwa mit einem möglich Fach- wie auch Lehrerwechsel.

Ergebnistabellen und eine Studien-Zusammenfassung zum Download finden Sie online unter www.disq.de.