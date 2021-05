Das heutige Problem schickte uns Helfried Wagenknecht aus Zwickau. Für jede bei uns veröffentlichte Aufgabe gibt es als Dank ein Buch:

In fünf Gefäßen sind je 100 Glasmurmeln. In manchen der Gefäße sind nur Murmeln mit dem Gewicht von je 10 Gramm, in den anderen allein Murmeln mit je 11 Gramm. Nun soll mit einer einzigen Wägung festgestellt werden, in welchen der fünf Gefäße die Murmeln sind, die je 10 Gramm wiegen, und in welchen jene mit jeweils 11 Gramm. Dazu dürfen Murmeln aus den Gefäßen genommen werden; Waagschalen sowie die nötigen Gewichte stehen zur Verfügung. nd