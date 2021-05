Kennwort: Defa

Auch 75 Jahre nach Gründung der Filmgesellschaft verbinden viele Menschen in Deutschland prägende Erinnerungen mit den Filmen der Defa: sei es eine kritische Auseinandersetzung, einfach nur ein schöner Kinoabend mit Freunden oder ein ganz besonderer Moment. Welches Erlebnis oder welche Begebenheit in Ihrem Leben verbinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit einem Defa-Film?

Schreiben Sie Ihre Geschichte auf und senden diese

unter dem Kennwort »Defa« per Mail an:

commune@nd-online.de



oder auf dem Postweg an:

Redaktion »nd«, nd.Commune

Franz-Mehring-Platz 1

10243 Berlin.