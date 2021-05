Foto: IMAGO IMAGES/ITAR-TASS

Insgesamt glauben Senioren, dass sie online ziemlich sicher unterwegs sind. So geben 64 Prozent von ihnen an, niemals auf verdächtige Links in E-Mails zu klicken, 58 Prozent verwenden Antivirensoftware und 57 Prozent laden niemals Dateien von unbekannten Personen herunter.

Wenn es jedoch um einen der wichtigsten Bereiche der Cybersicherheit geht - nämlich um Passwörter - liegen die Senioren hinten. 57 Prozent geben an, dass sie sich ihre Passwörter einfach merken, 57 Prozent sagen, dass sie das Passwort auf einem Blatt Papier aufschreiben. Nur 22 Prozent geben an, die Passwörter in einem Passwortmanager zu speichern.

»Das Aufschreiben des Passworts auf ein Blatt Papier ist nicht die beste Lösung. Denn ein Zettel kann leicht verloren gehen oder in falsche Hände geraten«, sagt Chad Hammon, Sicherheitsexperte bei NordPass. Senioren neigen außerdem dazu, die verschiedenen passwortbezogenen Bedrohungen zu unterschätzen. Nur ein Drittel glaubt, dass ihr Passwort in falsche Hände geraten kann. »Es gibt viele Missverständnisse darüber, was Hacker tun und was für sie uninteressant ist. Eine häufige Fehlannahme ist die, dass Hacker es nur auf die Reichen und Berühmten abgesehen haben. Das stimmt nicht. Zur Zielscheibe kann jeder werden.«

Der Experte gibt acht Tipps: