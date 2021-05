Ja, wohin gehen sie denn? Sie im Rollstuhl, er im Rollstuhl, sie geht, er geht, sie mit Stock, er mit Stock, kniend, rennend. Mit Basketball, Golfschläger. Surfbrett. Ein Affe, ein rotes Vögelchen, ein Küken, ein Erpel (man muss schon korrekt sein), ein Adler, Pferd, Einhorn, Raupe, Schnecke - ist das eine Heuschrecke? Krabbe, Schildkröte, Schlange, Fische, Wale, Tiger, Zebra und so weiter und so fort. Emojis sind aus Chats gar nicht mehr wegzudenken. Und eines machen sie alle richtig: Sie gehen und blicken stets nach links. Im Grunde könnte man ganze Bildergeschichten erzählen. Aber wirklich alle Geschichten? Doch eher nur Verfolgungsjagden (alle rennen hintereinander her) statt Liebesgeschichten (sie stürmen aufeinander zu). Und das macht das ganze Dilemma der vielen bunten Emojis aus. Auf den ersten Blick bereichern sie unsere Chatnachrichten. Auf den zweiten Blick machen sie sie ärmer. Reduzieren unsere Gefühle auf bestimmte Emotionen, lassen uns Geschichten nur einseitig erzählen. Wir brauchen Abhilfe. Wir brauchen Gehende, Laufende und Spielende, die nach rechts blicken. jot