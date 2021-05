Foto: pixabay.com

Mit vorschnellen Interpretationen sollte man vorsichtig sein. Indessen, es wäre nicht das erste Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH), welches die Welt des Geldes durcheinander wirbelte.

Vorab: Im Mittel sind die Preise für Girokonten hierzulande seit 2015 um fast 40 Prozent gestiegen, meldet das »Handelsblatt«. Dabei bedienen sich Banken und Sparkassen meistens eines der beiden folgenden Instrumente: Der Preis des schon bestehenden Produktes wird erhöht. Oder das Institut führt ein neues Entgelt ein beziehungsweise überführt den Kunden in ein neues Kontenmodell. Dazu werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geändert.

Diese Umstellung lief bislang in der Regel so, dass die Veränderung in Kraft trat, sofern der Kunde nicht innerhalb einer bestimmten Frist widersprochen hat. Was der Kunde häufig nicht tat. »Der Kunde ist ja gottseidank träge«, merkt das »Handelsblatt« ironisch an. Bislang erkannte die deutsche Rechtsprechung darin kein Problem. Die als »Schweigen ist Zustimmung« bekannte Methode wurde sogar in mehreren Urteilen bestätigt.

Ende April 2021 hat der BGH (Az. XI ZR 26/20) nun diese »Schweigen ist Zustimmung«-Praxis für nicht rechtens erklärt. Selbst Verbraucherschützer schienen überrascht. Das Urteil hat unabsehbare Folgen für die hiesige Bankenbranche.

Doch obwohl Experten und Vorstände erst einmal die schriftliche Urteilsbegründung des BGH in einigen Monaten abwarten wollen, zeichnet sich bereits ab: Das Urteil stellt die »Preissetzungsmacht« der Finanzbranche gründlich infrage. Das könnte, so die Hoffnung der Verbraucherschützer, auch für das sogenannte Basiskonto gelten.

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mein Antrag auf ein Basiskonto abgelehnt wird?

Heute ist für viele Alltagsgeschäfte - vom Gehaltseingang bis zur Mietüberweisung - ein eigenes Konto notwendig. Um den Kontozugang für einkommensschwache Menschen zu erleichtern, wurde im Frühjahr 2016 das sogenannte Zahlungskontengesetz (amtlich »Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen«) im Bundesgesetzblatt verkündet.

Mit dem neuen Gesetz wurde das Basiskonto geboren. Dadurch sollte (fast) jede Person einen Anspruch auf ein Konto haben. Die Bank kann den Abschluss eines Vertrages nur unter engen Voraussetzungen ablehnen, etwa wenn der potenzielle Kunde wegen einer vorsätzlichen Straftat gegen die Bank oder einen ihrer Mitarbeiter verurteilt worden war.

Wenn die Bank dennoch den Antrag auf Eröffnung eines Basiskontos abgelehnt hat?

Dann können Sie ein Verwaltungsverfahren bei der Finanzaufsicht Bafin beantragen. Danach prüft die Bafin, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn die Bank Ihren Antrag zu Unrecht abgelehnt hat, ordnet die Bafin die Kontoeröffnung an.

Das Verfahren bei der Bafin ist zwar kostenlos. Aber für Ausgaben, die beim Schriftwechsel entstehen, wie Porto, müssen Verbraucher selbst zahlen, so die Bafin. Auch Anwaltskosten oder Gebühren für Beratungen werden nicht erstattet. Näheres erfahren Sie im Internet oder über das Verbrauchertelefon der Bafin, unter der Telefonnummer 0800 2 100 500.

Günstiger ist oft der Weg über eine Schlichtungsstelle. Viele Banken und Sparkassen haben sich privaten und vom Bundesamt für Justiz anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen unterworfen. Bei deren Ombudsleuten handelt es sich meist um ehemalige Richter, die unabhängig und unparteiisch ihre Entscheidungen fällen.

Infos und Adressen dazu finden Sie auf www.test.de (www.test. de/ Aussergerichtliche-Streitbeilegung-So-kommen-Sie-ohne-Gericht-zu-Ihrem-Recht-4910908-0/), oder auf der Seite der Stiftung Warentest (Stichwort »Außergerichtliche Streitbeilegung«).

Warum sollen für das Basiskonto 200 Euro im Jahr bezahlt werden?

Auf den ersten Blick schrieb das Basiskonto eine Erfolgsgeschichte: 761 500 Basiskonten wurden seit Inkrafttreten bis Juni 2020 eröffnet. Doch der Erfolg ist laut der Organisation »Finanzwende« in Gefahr. Einige Banken würden sich schon heute dem Grundgedanken des Gesetzes entziehen, indem sie Kontogebühren von mehr als 200 Euro im Jahr verlangen.

Bislang konnte dann oft auf das Basiskonto bei einer anderen Bank oder vor allem einer anderen Sparkasse ausgewichen werden. Doch angesichts der allgemein steigenden Kontogebühren befürchtet nun »Finanzwende«, dass einige Menschen sich bald kein Konto mehr werden leisten können. So würde praktisch der alte Rechtszustand vor Inkrafttreten des Gesetzes eintreten.

»Das Zahlungskontengesetz ist viel zu unbestimmt und lässt den Banken einen großen Spielraum für Gebührenerhöhungen«, kritisierte Michael Findeisen von »Finanzwende« kürzlich in einer Video-Pressekonferenz. Dabei hat die Finanzaufsicht Bafin einen Beurteilungsspielraum, um Sinn und Zweck des Gesetzes auszulegen. Aber sie lässt die Banken »mal wieder schalten und walten«, kritisierte Findeisen.

Der sozialdemokratische Bundesfinanzminister Olaf Scholz sei nun gefordert. Michael Findeisen verwies auf andere europäische Staaten, in denen das Basiskonto kostenlos sei oder die Gebühren auf niedrigem Niveau gedeckelt würden.

Mehr Informationen zum Thema Basiskonto unter dem folgenden Link der Organisation »Finanzwende«: https://finanzwende-recherche.de/unsere-themen/basiskonto/.