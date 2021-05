Rhabarber pflegen

Nach dem 21. Juni sollten Sie Rhabarberstängel nicht mehr ernten. Zum einen sind sie nicht mehr so bekömmlich, zum anderen braucht der Rhabarber die verbliebenen Blätter, um sich zu regenerieren. Arbeiten Sie also nach der letzten Ernte rund zwei bis drei Liter Kompost flach in die Erde ein und entfernen Sie die jetzt entstehenden Blütenstängel.

Tomaten ausgeizen

Tomaten bilden in den Blattachseln Geiztriebe. Sie sollten sie regelmäßig ausbrechen. Die höhere Blattmasse geht auf Kosten der Fruchtqualität. Wer viele Früchte ernten will, für den ist das Ausgeizen seiner Tomaten deshalb Pflicht. Eine gleichmäßige Wasserversorgung ist für die Fruchtbildung ebenfalls sehr wichtig.

Lange Freude an Erdbeeren

Immertragende Erdbeersorten wie beispielsweise »Elan« setzen bis zum Spätherbst neue Blüten und Beeren an. Für diesen Kraftakt benötigen die Pflanzen regelmäßige Nährstoffgaben. Arbeiten Sie deshalb alle 7 bis 14 Tage rund um jede Staude einen Teelöffel organischen Beerendünger oberflächlich in die Erde ein. Bei Topf- oder Ampelpflanzen soll der Ballen nicht völlig austrocknen.

Blütenabwurf bei Paprika

Paprika sind sensibel und es gibt viele Ursachen, warum die Pflanzen plötzlich ihre Blüten abwerfen. Meist passiert das bei zu üppiger Entwicklung nach höheren Düngergaben. Als Auslöser gelten auch Trockenheit, kühle Nächte, zu hohe Temperaturen oder eine ungenügende Befruchtung. Optimal für eine Bestäubung sind 18 bis 22 Grad Celsius, bei über 30 Grad Celsius stirbt der Blütenpollen ab.

Ein Tipp: Bio-Paprika »Pusztagold« ist weniger empfindlich.

Buschbohnen säen

Anders als Stangenbohnen, die spätestens Ende Mai ausgesät werden sollten, können Sie sich bei rasch wachsenden Buschbohnen noch den ganzen Juni Zeit lassen. Säen Sie in Reihen mit 40 Zentimeter Abstand und legen Sie alle zwei bis drei Zentimeter jeweils einen Samen in die Rillen. Bei der Horstsaat werden alle fünf bis acht Zentimeter jeweils drei bis fünf Samen abgelegt.

Salatgurken ausdünnen

Damit Salatgurken einen kräftigen Mitteltrieb und nicht zu viele Früchte bilden, muss man sie regelmäßig ausdünnen. In der Regel belässt man nur die erste Frucht am sechsten Blatt eines jeden Seitentriebs. Alle Früchte und Seitentriebe in den stammnäheren Blattachseln werden entfernt. Wichtig: Schlangengurken brauchen im Sommer bis zu drei Liter Wasser pro Tag.

Sommer-Himbeer- Schnitt

Schneiden Sie bei den Sommer-Himbeeren alle abgeernteten Ruten auf Bodenhöhe ab. Von den nachwachsenden Jungruten, die im nächsten Jahr Früchte tragen, lassen Sie pro laufendem Meter nur die acht bis zehn kräftigsten stehen. Alle anderen sollten Sie mit einem kräftigen Ruck aus dem Boden herausreißen. So verhindern Sie, dass die Ruten in der laufenden Saison erneut durchtreiben. Agenturen/nd