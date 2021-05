Auf den ersten Blick ist sie häufig schwer zu verstehen und Verbraucher*innen fehlt ein Vergleich, ob der eigene Verbrauch tatsächlich zu hoch oder auch zu niedrig ist. Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) gibt praktische Spartipps und bietet eine kostenlose Überprüfung der Abrechnungen an.

Bewertung der Kosten fällt schwer

Für viele Mieter ist die Heizkostenabrechnung mangels Vergleichsmöglichkeiten ein Buch mit sieben Siegeln. Joshua Jahn, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, nennt die wichtigsten Vergleichswerte: Liegen die Heizkosten pro Jahr unter 10 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, dann sind sie niedrig. Ab 18 Euro je Quadratmeter Wohnfläche sind die Kosten eindeutig zu hoch. Ab etwa 15 Euro ist der Verbrauch erhöht, dann empfehlen wir eine unabhängige Beratung.

Sparen, wenn niemand zu Hause ist

Wer die eigene Heizkostenabrechnung senken will, muss nicht unbedingt einen Verlust an Komfort in Kauf nehmen. Ein einfaches Beispiel: Die Raumtemperatur lässt sich senken, wenn niemand zu Hause ist.

Der Energieexperte rät: Elektronische Thermostatventile können das für Sie übernehmen und lassen die Temperaturen auch pünktlich zum Eintreffen in der Wohnung wieder ansteigen.

Sparduschkopf mit Einsparwirkung

Eine Senkung der Heizkostenabrechnung erreichen Verbraucher außerdem besonders effektiv mit Einsparungen beispielsweise beim Warmwasserverbrauch, etwa mit einem Sparduschkopf. Dabei bleibt das Duschen genauso angenehm und der volle Wasserstrahl erhalten.

Der Trick: Ein Sparduschkopf mischt Luft unter. Die Anschaffung kostet etwa 20 Euro und spart bis zu 50 Prozent des Wasserverbrauchs ein. Joshua Jahn empfiehlt, beim Kauf darauf zu achten, dass der Duschkopf einen Wasserdurchfluss von weniger als 9 Litern pro Minute hat.

Kostenlose Beratung für Einzelfall

Wem die Heizkostenabrechnung ein Rätsel bleibt und wer aber seine Heizkosten möglichst schnell senken möchte oder wer bereits eine hohe Nachzahlung leisten muss, kann sich an die Energieberatung der VZB wenden.

Die unabhängigen Experten überprüfen Heizkostenabrechnungen kostenlos und bewerten dabei auch den individuellen Verbrauch. Darauf aufbauend stellen sie Empfehlungen zur Senkung des Verbrauchs auf.

Sollte die Abrechnung grundsätzliche Fehler beinhalten, stellen sie den Kontakt zur Rechtsberatung der Verbraucherzentrale her. VZB/nd

