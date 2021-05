Flugzeuge und Diktatoren, das ist dieser Tage ein besonders heißes Thema. Am Donnerstag startete in Rumänien eine Auktion für einen der Jets aus der Flotte des einstigen rumänischen Machthabers Nicolae Ceausescu. Der Diktator und seine Gattin Elena sollen den Einbau eines Schlafzimmers sowie eines Büros verlangt haben, in dem die beiden Backgammon spielen konnten, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ob der Geheimdienst Securitate auch einen kleinen Folterkeller in dem Mittelstreckenflugzeug hat unterbringen können, ist allerdings nicht bekannt. Die Anschlussverwendung des Jets nach der Hinrichtung des Diktatorenpaares 1989 war eine Odyssee mit Einsätzen unter anderem in Pakistan. Bei 25 000 Euro lag das Startgebot - eine Preisklasse, bei der sogar noch der belarussische Kollege Alexander Lukaschenko mithalten könnte. Die Ausfuhr des nationalen Kulturerbes ist allerdings verboten. Das sollte für den studierten Agrarwissenschaftler, der sich bei einem Wahlkampf mit Buch in der Hand als Intellektueller darstellen ließ, allerdings keine moralische Hürde sein. nic