Knobloch: Jüdisches Leben nur unter Polizeischutz möglich

»Aggressiver Antisemitismus« sei in Deutschland an der Tagesordnung, warnt die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Das zeige sich nicht nur an der Schändung eines Chanukka-Leuchters in Heilbronn.