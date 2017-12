c/o

Berlin. Mehr als 10 000 Menschen haben bisher die Petition der friedenspolitischen Initiative »Abrüsten jetzt« unterschrieben. Die Initiative, die von 90 prominenten Erstunterzeichnern aus Gewerkschaften, Politik und der Umweltbewegung mitgetragen wird, richtet sich gegen das erklärte Ziel der Bundesregierung, die staatlichen Rüstungsausgaben auf zwei Prozent zu erhöhen und damit faktisch zu verdoppeln. Auch der 24. Friedensratschlag am kommenden Wochenende in Kassel, ein jährliches Treffen mit Teilnehmern aus rund 150 Initiativen, soll im Zeichen dieser Forderung stehen. Die Initiatoren von »Abrüsten jetzt« wollen bis zum Frühjahr mindestens 100 000 Unterschriften sammeln. nd