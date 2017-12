Hannover. Für kommenden Samstag hat das von rund 50 linken Gruppen getragene Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« zur Blockade des AfD-Bundesparteitages in Hannover aufgerufen. Ab 7 Uhr sollen die Delegierten der AfD daran gehindert werden, zum Hannoveraner Congress Centrum zu gelangen. Am Mittag des Tages will das Bündnis gegen die AfD demonstrieren. nd