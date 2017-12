Foto: Halle. Architektonisch an der Porta Nigra in Trier orientiert: Sachsen-Anhalts Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. In der Dauerausstellung werden die interessantesten archäologischen Funde aus Sachsen-Anhalt präsentiert - vom Beginn der Steinzeit bis zur frühen Eisenzeit. Immer wieder werden Sonderausstellungen gezeigt, derzeit die Sonderschau »Klimagewalten - Treibende Kraft der Evolution«. Zu sehen ist unter anderem der 600 000 Jahre alte Unterkiefer des ältesten Urmenschen, der je in Deutschland gefunden wurde. dpa/nd Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert