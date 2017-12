Essen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr das stärkste Wachstum bei Gesundheitsförderung und Prävention seit 16 Jahren verzeichnet. 2016 gaben sie fast 500 Millionen Euro insgesamt für die Gesundheitsförderung in Lebenswelten und Unternehmen sowie für individuelle Präventionskurse aus. Erreicht wurden damit rund 6,4 Millionen Versicherte. Im Durchschnitt wurden je Versicherten 6,64 Euro ausgegeben, gesetzlich vorgesehen sind nach dem Präventionsgesetz sieben Euro pro Versicherten. nd

Medizingeschichte zwischen Glaube, Handwerk und Wissenschaft in einem reich illustrierten Überblicksband

