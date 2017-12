Berlin. Das relative Risiko für einen Suizid oder Suizidversuch steigt bei Nutzerinnen hormoneller Verhütungsmittel. Dies bestätigte jetzt eine dänische Studie mit Daten von fast einer halben Million Frauen, die zuvor keine psychiatrische Diagnose oder Antidepressiva erhalten hatten. Ihr relatives Suizidrisiko ist dreimal höher als das bei jenen Frauen, die nicht hormonell verhüten. Im Oktober hatte eine Umfrage der Siemens-Betriebskasse ein ähnlich alarmierendes Ergebnis. Demnach litt jede zehnte Anwenderin hormoneller Kontrazeptiva an einer Depression. nd

Medizingeschichte zwischen Glaube, Handwerk und Wissenschaft in einem reich illustrierten Überblicksband

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!